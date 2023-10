Prezes PiS: koncepcja rządzenia Polską z zewnątrz musi być odrzucona

Mieć własne, niepodległe państwo to święta sprawa dla Polaków; to jest także sprawa naszych elementarnych interesów - powiedział w sobotę w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Koncepcja rządzenia Polską z zewnątrz musi być odrzucona – zaakcentował.

"Władze w demokracji się zmieniają, ale tym razem zmiana może mieć zupełnie inny charakter, niż zwykła zmiana, kiedy jest opozycja, jest władza, spierają się, ale w pewnych sprawach jednak istnieje jakaś jedność poglądów" - wskazał Jarosław Kaczyński.

Lider PiS mówił, że "jest sprawą świętą dla Polaków mieć własne państwo, państwo niepodległe".

"To jest także sprawa naszych elementarnych interesów. Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy kontynuować ten marsz, który podjęliśmy przed ośmiu laty; marsz, który mimo ogromnych trudności, wielkich kryzysów, przynosi naprawdę znaczące sukcesy, to koncepcja rządzenia Polską z zewnątrz musi być odrzucona" - zaznaczył Kaczyński.

"Nie dlatego, że jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej, nie dlatego, że chcemy jakiegoś polexitu, to chcę bardzo mocno podkreślić. My, a właściwie poprzedniczka naszej partii, czyli Porozumienie Centrum, byliśmy w ogóle pierwszą partią w Polsce, która stwierdziła, że Polska musi wejść do EWG, bo UE jeszcze wtedy nie było. To był sam początek lat 90.. I zawsze żeśmy tą drogą szli. Byliśmy w czasie referendum zdecydowanie za wejściem do Unii Europejskiej, ale to była unia inna, niż to, co nam się dzisiaj proponuje" - wskazał lider PiS.