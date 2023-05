Prezes PiS: Konstytucja 3 Maja stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy

Konstytucja 3 Maja stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy, mamy czym się szczycić i powinniśmy to robić - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników 232. rocznicy jej uchwalenia w Bydgoszczy.

"Konstytucja 3 maja była pierwszą w historii nowoczesnej Europy oraz drugą w dziejach świata ustawą zasadniczą i jako taka stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy. Mamy zatem czym się szczycić i powinniśmy to robić, a zwłaszcza przypominać światu o tym wspaniałym dorobku naszej myśli prawniczej oraz wielkim osiągnięciu polskiego parlamentaryzmu" - podkreślił prezes PiS w liście, odczytanym przez posła Tomasza Latosa.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że trzeba pamiętać o ówczesnych uwarunkowaniach, ogromnych trudnościach, na jakie napotykał zapoczątkowany w latach 40. XVIII w. proces reformowania Rzeczypospolitej, przeciwdziałaniu wysiłkom naprawczym ze strony zarówno mocarstw rozbiorowych, jak i wewnętrznej opozycji.

"O Święcie Konstytucji mój śp. brat, prezydent RP Lech Kaczyński powiedział, że równie dobrze moglibyśmy je nazywać Dniem Naprawy Rzeczypospolitej, bo właśnie w patriotyzmie dnia codziennego, powszednich staraniach na rzecz pomyślności naszej ojczyzny i w pracy państwowej wyraża się współczesne przesłanie tego majowego święta. Do tego wzywaliby, gdyby mogli, potomkowie tych, którym ponad 200 lat temu leżała na sercu sprawa budowa silnej i bezpiecznej Rzeczypospolitej" - wskazał lider PiS.

Jarosław Kaczyński dodał, że życzy wszystkim, abyśmy jako obywatele Rzeczpospolitej byli dumni z naszej historii i z naszych osiągnięć oraz - byśmy w naszej codziennej aktywności zawsze mieli w pamięci dbałość o dobro wspólne.

"Niech Polska staje się coraz silniejsza, a Ukraina jak najszybciej pokona barbarzyńskiego rosyjskiego agresora, umacniając w ten sposób wolność w naszej części Europy" - zakończył list prezes PiS.

Do uczestników bydgoskich uroczystości 3 Maja list skierowała również marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a odczytała go posłanka Ewa Kozanecka.

"Konstytucja 3 maja przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj i wciąż pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej. Jej dziedzictwo to dla nas zobowiązanie i wyzwanie. W wolnej Rzeczypospolitej wspominamy dzieło Sejmu Czteroletniego jako inspirację do działań podejmowanych w trosce o dobro wspólne" - napisała marszałek sejmu.

Witek zaznaczyła, że uroczystości Święta Konstytucji przybliżają piękną kartę naszej historii, umacniają patriotyzm i potwierdzają narodową tożsamość.

W czasie uroczystości na Starym Rynku w Bydgoszczy okolicznościowe przemówienia wygłosili wicewojewoda kujawsko-pomorski Radosław Kempinski i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, a także odczytano list prezydenta Bydgoszczy Rafał Bruskiego. Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.