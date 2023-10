Prezes PiS: kwestia relokacji migrantów dotyczy naszej suwerenności i bezpieczeństwa

Kwestia relokacji migrantów dotyczy naszej suwerenności, godności i w końcu naszego bezpieczeństwa - takiego najbardziej bezpośrednio rozumianego - powiedział w czwartek wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskim) powiedział, że kwestia relokacji migrantów dotyczy naszej suwerenności, godności i w końcu naszego bezpieczeństwa - takiego najbardziej bezpośrednio rozumianego".

Kaczyński odniósł się także do wypowiedzi Manfreda Webera, szefa największej frakcji w Parlamencie Europejskim - EPL, do której należy PO i PSL -, który przekonywał do tzw. paktu migracyjnego mówiąc, że "Europa potrzebuje paktu migracyjnego, bo (...) w Niemczech, Holandii, Austrii i Włoszech nie ma już wolnych mieszkań".

"Gdzie trzeba szukać tych mieszkań - w Polsce kosztem naszych obywateli - bo tak to przecież zabrzmiało? - pytał prezes PiS. Dodał, że "tego rodzaju zagrożenia, jak utrata mieszkania - mogą w pewnym momencie powstać".

"W Finlandii przyjęto 300 Somalijczyków, a obecnie mają ich 30 tysięcy, czyli sto razy więcej" - wskazał, jako przykład prezes PiS. "My dostaniemy załóżmy 30 tys. migrantów, a może niewiele czasu minąć i będziemy mieli 20-40 razy więcej" - ostrzegł. Dodał, że "będą oni w całym kraju".

"To zupełnie zmieni sytuację, bo oni w wielkiej części, nie przyjeżdżają pracować. Są wśród nich ludzie bardzo różni, także bardzo niebezpieczni dla otoczenia - począwszy od terrorystów a skończywszy na zwykłych bandytach czy awanturnikach, gwałcicielach - tych, którzy zakłócają bezpieczeństwo, zakłócają spokój" - powiedział prezes PiS. "To można w całej Unii Europejskiej zobaczyć" - wskazał.