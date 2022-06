Prezes PiS: Lepiszczem dobrze funkcjonującego narodu jest empatia wobec najsłabszych

Lepiszczem dobrze funkcjonującego narodu jest także empatia, szczególnie wobec najsłabszych; w ten sposób zbudowany był nasz wielki program wyborczy z 2015 roku - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii w podwarszawskich Markach.

Prezes PiS przekonywał, że patriotyzm to nie tylko emocja. "To jest zobowiązanie do działania, zobowiązanie do szczególnej bliskości, do wspólnoty narodowej, zorganizowanej w państwo. Dla nas taka wspólnota musi być wspólnotą demokratyczną, wspólnotą wolnych obywateli, którzy wyłaniają władzę, ale także wspólnotą wielu innych wspólnot, do których obywatele dobrowolnie mogą należeć, mogą w nich uczestniczyć" - mówił Kaczyński.

Według niego, najważniejszą z tych wspólnot jest rodzina, która - jak podkreślał - zapewnia trwałość narodu i przekazywanie wartości.

Lider Prawa i Sprawiedliwości nawiązał do zwycięstwa wyborczego swej partii w 2015 roku. "Gdy w 2105 roku zdobywaliśmy władzę, to mieliśmy przygotowany - a te przygotowania trwały wiele lat, można powiedzieć siedem lat - wielki program, który wywodził się właśnie z tego patriotyzmu (...), z przekonania, że naród jest połączony solidarnością, że solidarność wiąże się ściśle ze sprawiedliwością, a z kolei sprawiedliwość z równością praw i obowiązków, i wreszcie, że takim lepiszczem dobrze funkcjonującego narodu jest także empatia, szczególnie wobec najsłabszych" - powiedział Kaczyński. To - jak dodał - były założenia programu wyborczego PiS z 2015 roku.

Szef PiS wspomniał ponadto poprzednie rządy z udziałem swych ugrupowań - Porozumienia Centrum na początku lat 90. oraz PiS w latach 2005-2007. W jego ocenie obie tamte próby rządzenia - rządu Jana Olszewskiego (grudzień 1991 - czerwiec 1992) oraz dwóch rządów Prawa i Sprawiedliwości miały "zasadniczy mankament". "Nie mieliśmy wtedy większości parlamentarnej, ani za pierwszym razem, ani za drugim, dlatego upadły" - zaznaczył Kaczyński.