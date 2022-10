Prezes PiS: liczenie głosów w lokalach wyborczych powinno być przez cały czas filmowane

Liczenie głosów w lokalach wyborczych powinno być przez cały czas filmowane, żeby każdy mógł to sobie wygooglować w internecie – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc o wyborach parlamentarnych w 2023 r.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kaczyński podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu (Zachodniopomorskie), że zwycięstwa wyborcze nie przychodzą same, ale wymagają mobilizacji i wielkiej pracy. "Ta wielka praca jest przed nami" - dodał.

Kolejne zadanie - wskazał - to stworzenie korpusu ochrony wyborów. "Tamta strona już ciągle opowiada, że my sfałszujemy wybory. To tak bardzo często mówią ci, którzy sami mają różne plany" - powiedział.

Zdaniem prezesa PiS obok prób zakłócenia liczenia głosów mogą być próby zakłócenia wyborów i doprowadzenia do awantur, żeby później wyniki wyborów poddawać w wątpliwość. "Musimy temu zapobiec. Po to jest potrzebne ok. 70 tys. ludzi" - wyjaśnił.

"Musimy wyjść poza partię. Sama partia tylu ludzi nie jest w stanie zmobilizować, bo nie ma tylu członków" - powiedział, dodając, że dzisiaj w Polsce partie niestety są małe.

"Musimy się zmobilizować tak, żeby w każdym komitecie wyborczym, a dokładnie w obwodowej komisji wyborczej, było przynajmniej dwóch czy dwoje naszych przedstawicieli i żeby liczenie głosów (…) odbywało się rzeczywiście transparentnie" - wyjaśnił. Przyznał, że zadaniem parlamentu jest wprowadzenie nowych przepisów, które to umożliwią.

Stwierdził, że liczenie głosów powinno odbywać się bez podziału na części i liczenia oddzielnego, tylko wspólnie, tak jak to jest w wielu krajach.

"Trzeba to wysypać na stół czy nawet na podłogę. Jeden wylosowany wyciąga poszczególne głosy, pokazuje to wszystkim i to się zapisuje" - wyjaśnił, dodając, że liczenie powinno być przez cały czas filmowane.

"A najlepiej, żeby w lokalach wyborczych, dzisiaj to nie jest żaden wielki problem techniczny, były po prostu kamery" - powiedział Kaczyński.

Wyjaśnił, że liczenie głosów powinno być transmitowane przez internet, żeby każdy mógł odnaleźć wybraną komisję i zobaczyć, co się w niej dzieje. "To nie my się boimy kontroli. To oni się boją kontroli"- podkreślił.

Mówiąc o służbie zdrowia, prezes PiS stwierdził, że nominalnie przeszło dwa razy zwiększyli wydatki na ten cel, a licząc inflację, przynajmniej o 75-80 proc. W 2024 r. nakłady na służbę zdrowia mają przekroczyć 7 proc. PKB. Zdaniem Kaczyńskiego organizacja służby zdrowia wymaga zmian. "Ta organizacja w tej chwili nie jest taka, jak być powinna i musimy to zmienić" - powiedział.