Prezes PiS liczy na sukces Ukrainy i razem z nią Polski

Wygrana Ukrainy w wojnie z Rosją to będzie wielki tryumf także Polski i w ogóle zachodniego świata, który ma dziś wiele wad, ale jest nieporównywalnie lepszy niż to, co nam proponują ze wschodu - powiedział w Gliwicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami prezes PiS przypomniał, że Ukraina broni się od dziewięciu miesięcy. "Za chwilę, 24 listopada, będzie już dziewięć miesięcy tej obrony. To już jest naprawdę długa wojna" - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Jak mówił, "można sądzić, że Ukraińcy mają szansę - chociaż nie ma jeszcze w tej sprawie pewności - że tę wojnę wygrają, że się skutecznie obronią". "To będzie wielki tryumf Ukrainy, ale to będzie także wielki tryumf Polski i wielki tryumf w ogóle zachodniego świata, który ma dzisiaj wiele wad, ale jest nieporównywalnie lepszy niż to, co nam proponują ze wschodu" - podkreślił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wskazał także, że "to my - Prawo i Sprawiedliwość - jesteśmy gwarancją, że ta pomoc będzie trwała, że nasz rząd nie wda się w różnego rodzaju niemieckie czy francusko-niemieckie gierki, które w gruncie rzeczy mają pomóc Rosji, mają odtworzyć tę sytuację, która była i mają dzięki temu otworzyć Rosji drogę do kolejnych ataków". "Tym razem bez wątpienia jednym z celów, jeżeli nie pierwszym, będzie nasz kraj. Oczywiście, jeśli się nie uzbroi, jeżeli nie będzie miał odpowiedniej siły odstraszania" - zaznaczył.