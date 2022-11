Prezes PiS: mamy dobry rząd na trudne czasy

Mamy dobry rząd na trudne czasy. Musimy być skuteczni, musimy umieć. W ciągu ostatnich siedmiu lat udowodniliśmy, że umiemy i że Polacy mogą na nas liczyć - powiedział w piątek w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Musimy być skuteczni, musimy umieć. Udowodniliśmy w ciągu tych siedmiu lat, że umiemy. I umiemy. I Polska, i Polacy mogą na nas liczyć. Mogą liczyć na Prawo i Sprawiedliwość" - powiedział w wystąpieniu podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak wskazywał, "właśnie w tym ciężkim czasie potrzebujemy dobrej władzy, potrzebujemy dobrego rządu". "I mamy taki rząd. Mamy dobry rząd na trudne czasy" - podkreślił Kaczyński.

"I choć powodów, podstaw do nadziei jest wiele, to może ta jest najmocniejsza. Wierzę, że ten dobry czas po tym chmurnym czasie przyjdzie i to może już niezbyt dużo nas od tego dzieli. Wierzę w to głęboko" - zaznaczył lider PiS.