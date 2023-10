Prezes PiS: mamy plan budowy siły psychicznej i moralnej polskiego narodu

Mamy plan budowy siły psychicznej i moralnej naszego narodu. My nie chcemy być w żadnej mikromanii, chcemy być liczącym się, silnym państwem europejskim, a sięgać nawet dalej naszymi możliwościami i wpływami - powiedział w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie) Kaczyński przypomniał o niedawnym otwarciu w Warszawie Muzeum Historii Polski. "Było ostatnio takie wydarzenie, według mnie za mało pokazywane nawet w tej telewizji określanej jako nasza, czyli tej państwowej, z tym określeniem nie będę polemizował, bo nie ma sensu polemizować z kłamstwami, natomiast wydarzenie naprawdę ważne, otwarcie Muzeum Historii Polski" - mówił do zgromadzonych prezes PiS.

"To już powinno powstać bardzo dawno, ale to jest instytucja, która jest potrzebna nie tylko po to, żeby stała i żeby ją ludzie odwiedzali. To jest instytucja, która ma odbudowywać w nas to, czego często jeszcze braknie - to poczucie godności, poczucie siły, likwidować ten kompleks, tą mikromanię narodową" - wskazywał Kaczyński. Jak podkreślał "my nie chcemy być w żadnej mikromanii, chcemy być liczącym się, silnym państwem europejskim, a sięgać nawet dalej naszymi możliwościami i wpływami".

Kaczyński wskazywał, że jego ugrupowanie ma "plan budowy siły psychicznej i moralnej naszego narodu". "To jest możliwe pod jednym warunkiem - że ta zgraja nie dojdzie do władzy, a rządzić będzie dalej Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość" - zaznaczył.

"Żeby zwyciężać trzeba do ostatniego dnia, ostatniej godziny, czyli przyszłego piątku do północy przekonywać ludzi, również tak osobiście, żeby każdy choć jedną osobę z tych niezdecydowanych przekonał" - mówił prezes PiS.