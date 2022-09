Prezes PiS: mamy stuprocentowe prawo, żeby zreformować sądownictwo

Mamy stuprocentowe prawo, żeby zreformować sądownictwo. Chcemy, żeby sądy były po prostu niezawisłe i uczciwe - mówił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, spory o sądy to także kwestia polskiej suwerenności.

"Chciałbym, abyśmy zrozumieli, że suwerenność to nie jest coś takiego, że ktoś będzie zdejmował nam Orły czy wkraczał do Warszawy. Nie. To są właśnie te spory o sądy, to są te wszystkie rzeczy, które w tej chwili się toczą. To są te sprawy, które wydają się małe" - mówił Kaczyński podczas wtorkowego spotkania z sympatykami i działaczami PiS w Pruszkowie.

Jak ocenił, "bardzo wielu Polaków po prostu nie rozumie, na czym ta rzecz polega". "Chodzi właśnie o to, że my musimy w polskich sprawach decydować sami. Nie możemy na przykład mieć związanych rąk, jeśli chodzi o zreformowanie sądownictwa, które działa po prostu skandalicznie" - mówił prezes PiS.

"Oczywiście to nie oznacza, że każdy sędzia jest zły i że nie ma ludzi, którzy uczciwie wykonują swój zawód. Ale jest za dużo tych przypadków, gdzie jest niestety zupełnie inaczej" - ocenił Kaczyński.

Jak podkreślił, "mamy - także w świetle traktatów europejskich, które te sprawy pozostawiają poszczególnym państwom narodowym - stuprocentowe prawo, żeby to sądownictwo zreformować".

Kaczyński nawiązał też do słów Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce w latach 2018-2021 za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Oceniała ona w czerwcu, że dyskusja tocząc się w UE odnośnie Polski i praworządności, jest niesprawiedliwa. "To są absurdy i szkoda, że Unia daje wiarę tym kłamstwom" - mówiła.

"Pani ambasador Mosbacher różne rzeczy mówiła, czasem nam się podobały, a czasem nie, ale to, co powiedziała ostatnio, że ten cały brak praworządności w Polsce, to są rosyjskie fejki, to powiedziała prawdę" - powiedział prezes PiS.

Jak podsumował Kaczyński, "my nie chcemy, żeby sądy były PiS". "Nie chcemy, żeby były PO; nie chcemy, żeby były Lewicy; nie chcemy, żeby były Konfederacji. Chcemy, żeby po prostu były niezawisłymi, uczciwymi sądami" - podkreślił.