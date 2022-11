Prezes PiS: minister Czarnek toczy bitwę o polską przyszłość, nasze istnienie

Bitwa, którą toczy minister edukacji Przemysław Czarnek, jest bitwą o polską przyszłość, nasze istnienie - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że podręcznik do HiT prof. Wojciecha Roszkowskiego jest pisany z właściwej pozycji, bez narodowych kompleksów.

W Bielsku-Białej Kaczyński stwierdził, że przez lata Polaków uczono braku szacunku do samych siebie. "Była polityka antynarodowa, skrajnie wręcz szkodliwa, antypolska. I myśmy to też zlikwidowali. W tej sprawie trwa ciężka walka" - oświadczył.

Odniósł się do podręcznika do Historii i Teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego. "Można się w jakichś sprawach z nim zgadzać, a w jakichś sprawach nie zgadzać. Ja też miałbym tam pewne zastrzeżenia, ale to nie zmienia faktu, że jest to podręcznik, który po pierwsze, mówi prawdę, a po drugie, jest podręcznikiem pisanym z tych pozycji, które są we wszystkich normalnych państwach normalne" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że bitwa, którą toczy minister Czarnek, jest bitwą o polską przyszłość i istnienie Polski. "Władza polska, nie tyko minister Czarnek, my wszyscy jesteśmy po tej stornie, po której powinniśmy być, po stronie tych, którzy chcą, by nasz naród się otrząsnął z kompleksów, czuł się dumny i mocny, żeby się konsolidował, był w stanie bronić swoich interesów, a gdyby nie było innego wyjścia, by bronił także swoich interesów używając siły" - powiedział prezes PiS.