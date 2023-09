Prezes PiS: mówimy jasno i zdecydowanie, że nie zgadzamy się na relokację nielegalnych migrantów

Mówimy jasno i zdecydowanie, że nie zgadzamy się na relokację nielegalnych migrantów; nie dlatego, że jesteśmy tacy źli, tylko dlatego, że polskie społeczeństwo przeżyło w XX wieku wiele nieszczęść - powiedział w środę na konwencji wojewódzkiej PiS w Opolu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił podczas wystąpienia, że bezpieczeństwo Polski jest zagrożone z jednej strony przez relokację nielegalnych migrantów, a z drugiej strony - jak mówił - mamy też kwestię granicy wschodniej, gdzie ciągle trwa nacisk".

"I te dwa niebezpieczeństwa w tej chwili się zbiegły. Z jednej strony Unia Europejska - można powiedzieć jest - niepoprawna. Już raz Angela Merkel dała sygnał do wielkiego marszu na Europę, a teraz robi to pani Ursula von der Leyen" - zaznaczył Kaczyński

I - jak dodał - "to niestety w tej chwili trwa i my tu mówimy jasno - nie, jasno i zdecydowanie, absolutnie się na to nie zgadzamy".

"Nie zgadzamy się na to, nie dlatego, że jesteśmy tacy źli, tylko dlatego, że polskie społeczeństwo przeżyło w XX wieku wiele nieszczęść" - wskazał prezes PiS. Przypomniał tu m.in I i II wojnę światową.

"Krótko mówiąc mieliśmy cały szereg różnego rodzaju nieszczęść. I co chcemy w tej chwili jeszcze jedno sobie na głowę sprowadzić? Chcecie państwo tego" - pytał Kaczyński zgromadzonych na konwencji, którzy odparli: "nie".

Ale - jak kontynuował prezes PiS - jest taka partia, która w gruncie rzeczy sprowadza się do jednego człowieka, do Donalda Tuska. "Otóż Tusk tego chce, bo Tuskowi do czegoś to jest potrzebne. Tusk wykonuje pewne zadanie, zadanie z Brukseli, ale tak naprawdę to z Berlina, to Manfred Weber jest jego szefem" - zaznaczył Kaczyński.

Jak mówił, zadanie to polega na doprowadzeniu do tego, żeby Polska, która się dzisiaj dobrze rozwija, zeszła z tej drogi zeszła. "Bo to im się nie podoba. Polska ma być biedna, ma być dostarczycielem taniej siły roboczej i państwem, które kupuje różne bardziej skomplikowane wyroby od Niemców" - powiedział prezes PiS.