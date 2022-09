Prezes PiS: musimy stworzyć armię ochrony wyborów

Musimy stworzyć armię ochrony wyborów. Chcemy też udoskonalić przepisy dotyczące kontroli wyborów, by ich fałszowanie było dużo trudniejsze niż jest to w tej chwili – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Mielca.

Zdaniem Kaczyńskiego stawką kolejnych wyborów będzie to, "czy Polacy zdecydują, kto w Polsce rządzi, czy też decyduje się o tym w Berlinie".

"Musimy uczynić wszystko, żeby wygrać, bo Polska musi pozostać państwem suwerennym, w imię naszej godności narodowej, osobistej, ale także w imię naszych interesów. One będą naruszone, jeżeli nie będziemy suwerenni. Musimy być suwerenni jeszcze bardziej niż w tej chwili" - oświadczył prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Mielca.

Kaczyński odniósł się do zapowiedzianej przez partie opozycyjne obywatelskiej kontroli wyborów.

"Musimy stworzyć armię ochrony wyborów w każdym z 94 okręgów (które składają się na strukturę PiS - PAP). Musimy doprowadzić, by w każdym był wystarczający oddział ludzi, który będzie obsadzał wszystkie obwodowe komisje wyborcze, wszędzie będzie kontrola, będą nasze biura kontroli wyborów, żeby można było z każdą nieprawidłowością natychmiast zadzwonić, żeby to było przekazywane do PKW na poziomie wojewódzkim i na poziomie ogólnopaństwowym" - powiedział prezes PiS.

"Będziemy musieli doprowadzić do tego, żeby odpowiednie służby państwowe strzegły, żeby nie było awantur, nie było opluwania ludzi (...), obrażania ludzi, którzy będą podejrzewani o to, że nas popierają" - dodał.

"Stać nas na to. Stać nas też na to, żeby udoskonalić przepisy dotyczące kontroli wyborów w ten sposób, żeby to fałszowanie było dużo trudniejsze, niż jest to w tej chwili" - zapowiedział Kaczyński.