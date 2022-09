Prezes PiS: musimy stworzyć Korpus Ochrony Wyborów; potrzebne są też nowe zasady liczenia głosów

Musimy stworzyć Korpus Ochrony Wyborów; potrzebne są także nowe zasady liczenia głosów i to wprowadzimy w ustawie tak, żeby bardzo trudno było coś zmienić - zapowiedział we wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czasie wtorkowego spotkania z sympatykami PiS w Pruszkowie (woj. mazowieckie) podkreślił, że "zwycięstwo nie przychodzi samo".

"Musimy stworzyć Korpus Ochrony Wyborów, bo druga strona już właściwie zapowiada, że będzie chciała przy okazji wyborów zrobić wielką awanturę, że jak będą niekorzystne wyniki, to ich nie uzna. Potrzebny jest Korpus Ochrony Wyborów" - wskazał prezes Kaczyński.

Zaznaczył też, że "potrzebne są nowe zasady liczenia głosów". "I to wprowadzimy w ustawie, tak żeby bardzo trudno było coś zmienić, żeby to było w zasadzanie niemożliwe" - zapowiedział.

"Potrzeba, aby w każdej komisji obwodowej byli nasi przedstawiciele i to tacy, którzy będą od jednego wczesnego ranka do drugiego wczesnego ranka, do wywieszenia (wyników), (którzy) przez cały czas patrzą i mają tą determinację, aby się przeciwstawić" - powiedział Kaczyński.

"To musi być machina z biurami w poszczególnych okręgach wyborczych, a może nawet w poszczególnych okręgach senackich z Centralnym Biurem Kontroli Wyborów. Musimy mieć taką armię i bardzo państwa proszę o angażowanie się" - zaapelował Kaczyński.