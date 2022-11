Prezes PiS: my jesteśmy kontynuacją Solidarności w najszerszym tego słowa znaczeniu

To my jesteśmy kontynuacją Solidarności w tym najszerszym tego słowa znaczeniu. Solidarność (...) była dążeniem do wolności albo mówiąc inaczej do odtworzenia polskiego republikanizmu - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że KO jest kontynuacją PZPR.

W niedzielę prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Olsztyna. Mówił o wspólnocie, jedności oraz wyrównaniu szans wszystkich obywateli.

"Naród to jest wspólnota. Wspólnota musi być powiązana, a tym co wiąże wspólnotę jest solidarność między członkami tej wspólnoty, gotowość do niesienia sobie pomocy. W wydaniu narodu to jest stosunek do różnych grup społecznych, do całego społeczeństwa" - powiedział prezes. Zaznaczył, że ten stosunek musi opierać się na zasadzie, "która w Polsce jest zawarta w konstytucji, która jest niestety na różnych poziomach słabo realizowana - to jest zasada równości".

Wyjaśnił, że w wymiarze ekonomicznym to jest dążenie do równych szans i do odrzucenia tego wszystkiego co wiąże się z tzw. koncepcją polaryzacyjno-dyfuzyjną, którą wyznawali, potem niby odrzucili, ale tak naprawdę do dziś dnia wyznają przeciwnicy. "To znaczy, że w Polsce najpierw mają się rozwijać duże metropolie, czyli kilka miast, a później, poprzez dyfuzję ma to się rozszerzać na innych. Nigdzie na świecie to się nie udało" - podkreślił. "My całkowicie odrzucamy tą koncepcję, my realizujemy koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wszystko co robimy w ciągu siedmiu lat (...) to czynimy właśnie po to, żeby pewnego dnia można było powiedzieć, że nie ma żadnego rodzaju wykluczeń ekonomicznych, komunikacyjnych, cyfrowych" - dodał i podkreślił, że nie chodzi tu o "inne wykluczenia. "O których przeciwnicy lubią mówić, a my wolimy zostawić to w sferze prywatnej" - wyjaśnił.

"Uczyniliśmy w tej sprawie dużo i chcemy czynić jeszcze więcej, bo liczymy na to, że proces rozwoju Polski do ścigania państw na zachód od naszych granic będzie kontynuowany" - powiedział Kaczyński dodając, że będzie kontynuowany tylko wtedy, jeżeli będzie władza, która nie mówi społeczeństwu, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a która potrafi te pieniądze znaleźć i która potrafi uprawiać czynną politykę gospodarczą. "To jest koncepcja odnosząca się do jednostek, która ma zapewnić jednostkom, niezależnie od tego gdzie się urodziły, równe albo przynajmniej mniej więcej równe szanse rozwoju" - wskazał podkreślając, że pełnej równości to "pewnie nigdzie na świecie nie da się uzyskać". "Ta równość musi się do nas zbliżać, bo inaczej ta solidarność staje się fikcją" - dodał.

Zaznaczył, że chodzi solidarność, która pozwoli komuś kto się urodził na terenach popegeerowskich mieć taką samą szansę na wykształcenie i pracę jak człowiekowi, który urodził się w Warszawie. "Dążymy czynnie, żeby różnice zaczęły się zmniejszać" - dodał. Przypomniał, że za PRL-u też były gigantyczne różnice. "Dzisiaj już tak nie jest, ale niestety jeszcze jest pod tym względem niedobrze" - zaznaczył. "Naszym celem jest wyrównanie! To jest interes całego narodu" - dodał.

"Chcemy konsolidacji i chcemy, żeby Polska była umocniona pięknym uczuciem, które nie powinno być tylko elementem uroczystych deklaracji, ale elementem naszej codzienności. Tym uczuciem jest patriotyzm. Naszym zawołaniem już od wielu lat jest: Warto być Polakiem! Warto żeby Polska trwała!" - powiedział.

Wskazał, że specyfiką sytuacji w naszym kraju jest to, że "pod drugiej stronie stoją siły, które mają nie tylko inne propozycje, ale także inne cele". "Bo to co proponuje druga strona w sferze świadomości, gospodarczej i uczuciowej to jest prosta droga do tego, żeby Polska tak wyglądała tak, iż tylko bardzo twardzi patrioci mogliby powiedzieć, że warto jest być Polakiem" - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o to, że ma być stworzone w Europie w istocie jedno państwo pod przywództwem Niemiec i to już zostało wprost powiedziane przez niemeickiego kanclerza Olafa Scholza. Podkreślił, że gdyby tak się stało to można by to było opisać, że Polska przez długie lata była pod jednym butem, a po czterdziestu latach przerwy znajdzie się pod kolejnym butem.

"To jest stawka tego co będzie decydowane najprawdopodobniej za 11 miesięcy, bo to jest najbardziej prawdopodobny termin wyborów parlamentarnych. To gigantyczna stawka" - wskazał. Zaznaczył, że można to porównać z 1989 rokiem. "Z tym, że oni też to czasem porównują twierdząc, że są kontynuacją Solidarności. To my jesteśmy kontynuacją Solidarności w tym najszerszym tego słowa znaczeniu" - podkreślił prezes PiS. "Solidarność (...) była dążeniem do wolności, albo mówiąc inaczej do odtworzenia polskiego republikanizmu. Tylko nie tego szlacheckiego, tylko tego ogólnonarodowego" - dodał. Wyjaśnił, że według niego wybory parlamentarne będą wyglądały tak: "z jednej strony Zjednoczona Prawica z PiS na czele, czyli obóz patriotyczny, obóz polskiego republikanizmu, kontynuacja Solidarności, a z drugiej strony kontynuacja PZPR".

Podkreślił, że w dzisiejszej opozycji są też ludzie którzy w czasach PRL-u byli w opozycji, ale później "były przyjaźnie między innymi z Jaruzelskim i Urbanem oraz obrona SB-eków". "Krótko mówiąc to jest kontynuacja, oczywiście za pośrednictwem SLD. Można powiedzieć, że SLD zostało z tej walki o spadkobranie po PZPR odepchnięte, a w to miejsce tryumfalnie weszła Koalicja Obywatelska" - podkreślił prezes PiS.

Autorka: Marta Stańczyk, Joanna Kiewisz-Wojciechowska

