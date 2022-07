Prezes PiS: my traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie

My traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie do obrony naszych interesów zewnętrznych, do wzmacniania naszego bezpieczeństwa; a także realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasz naród czyniła wspólnotą - mówił w niedzielę w Gnieźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami Gniezna prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która "przemyślała polską historię" i wyciągnęła z niej wnioski.

"My traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie nie tylko do obrony naszych interesów zewnętrznych, jako zobowiązanie do wzmacniania naszych sił zbrojnych, czyli naszego bezpieczeństwa, naszych sojuszy" - mówił.

"My traktujemy nasz patriotyzm także jako obowiązek realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasze społeczeństwo, nasz naród, uspójniała, czyniła wspólnotą, ale taką wspólnotą, która dba o wszystkich: o ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji, dba o ludzi, którym z punktu widzenia materialnego jest naprawdę źle, dba o ludzi jakoś poszkodowanych przez los, także o ludzi starszych" - wyjaśnił.

Przypomniał, że taka polityka była planem Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ugrupowanie dochodziło do władzy, choć jednocześnie była także "wielkim znakiem zapytania", ponieważ przeciwnicy polityczni mówili, że takiej polityki nie da się prowadzić, a "pieniędzy nie ma i nie będzie".

"Ale one były, bo przedtem prowadzono politykę, która za nic miała interesy ogromnej części społeczeństwa, opierała się nie na rzetelnej dyskusji, na rozmowie ze społeczeństwem, tylko na manipulacji, na oszukiwaniu, na wmawianiu ludziom, że tak jest, jak musi być i trzeba się z tym pogodzić" - wskazał. "Myśmy się z tym nie pogodzili. Nie pogodziliśmy się z polityką wielkiego nadużycia, rozkradania kraju" - zaznaczył.

W tym kontekście przypomniał programy społeczne realizowane perz PiS.

Dodał przy tym, że PiS działa z dwóch motywacji. "Tej patriotycznej, bo chcemy z Polaków naprawdę wspólnotę, a także z takiej bardziej indywidualnej motywacji - empatycznej" - powiedział. "Nam po prostu jest trudno przejść spokojnie koło biedy, koło ludzkiego nieszczęścia" - powiedział. Przyznał, że nie każde ludzkie nieszczęście może złagodzić państwo. "Ale państwo w bardzo wielu przypadkach może pomóc. Bardzo pomóc. I my to czynimy" - podkreślił. "I jeśli będziemy dalej rządzić, to będziemy czynić to dalej" - zadeklarował.