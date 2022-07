Prezes PiS: na konwencji PO nie ma ani słowa o przyszłości

Na konwencji Platformy Obywatelskiej nie ma ani słowa o przyszłości - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Okrzyki wznoszone na konwencji PO nazwał "wzruszającą samokrytyką". To może początek przełomu moralnego Platformy - ocenił.

Prezes PiS na spotkaniu w Białymstoku nawiązał do odbywającej się w Radomiu "Konwencji Przyszłości" Platformy Obywatelskiej. "Nasi przeciwnicy się zbierają. Zbierają się, żeby zapowiedzieć przyszłość" - powiedział.

Na konwencji Platformy wznoszono okrzyki "Złodzieje", adresowane do PiS. Kaczyński skomentował je stwierdzeniem, że była w nich "naprawdę wzruszająca samokrytyka". "To może początek przełomu moralnego Platformy Obywatelskiej" - dodał.

"Poza tym, niestety, ani słowa o przyszłości, bo plan wyprowadzenia rzekomo nielegalnie wybranego prezesa Narodowego Banku Polskiego to jest plan z jakiejś bajki" - powiedział Kaczyński.

Na konwencji lider PO Donald Tusk zapowiedział, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Glapińskiego z NBP". "Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny, nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi. Adam Glapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani dnia dłużej prezesem NBP. Nie trzeba będzie ustawy" - mówił Tusk.

"Jak rozumiem to wyprowadzenie ma skończyć z inflacją. Kalkulacja naszych przeciwników jest bardzo prosta. Za kilkanaście miesięcy, daj Boże, inflacja rzeczywiście będzie mocno opadać, a może - bardzo bym sobie tego życzył, ale nie mogę tego powiedzieć, że tak będzie na pewno - w ogóle już spadnie do jakichś dopuszczalnych poziomów. No i wtedy powie się: wyprowadziliśmy, nie ma inflacji" - powiedział Kaczyński.

"Krótko mówiąc: my doprowadzimy, oni będą tego profitentami. No, niedoczekanie ich, proszę państwa" - powiedział lider PiS.

Według Kaczyńskiego to też ilustruje "doktrynę Neumanna". PiS używa tego sformułowania w odniesieniu do opublikowanych w 2019 roku nagrań z rozmowy polityka PO Sławomira Neumanna z działaczami partii w Tczewie z 2017 roku.

"Sądy są nasze, czyli prawo jest nasze, czyli jak my rządzimy, to prawo nie obowiązuje. Nas nie obowiązuje - no tak, rzeczywiście tak przez cały czas było. I znów mogę powiedzieć: niedoczekanie wasze. Polska będzie praworządna" - powiedział prezes PiS.

Po wizycie w Białymstoku Kaczyński spotka się z mieszkańcami Bielska Podlaskiego.