Prezes PiS: należy nam się spokój i możliwość normalnego życia

Należą się nam reparacje niemieckie, środki z UE. Należy nam się też spokój, możliwość normalnego życia, bez komunizmu. My pokazujemy, jak dobrze potrafimy to wykorzystać - mówił w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wziął w środę udział w wojewódzkiej konwencji PiS we Wrocławiu.

W swoim wystąpieniu nawiązał do polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd PO-PSL przypominając zapewniania przedstawicieli PO o gotowości do przyjęcia każdej liczby migrantów. "To była ich polityka. Myśmy ją zatrzymali. (...) Ale oni nie wyciągają żadnych wniosków z faktów. Wobec tego należy zapytać o co chodzi. Chodzi o to, że Tusk jest człowiekiem Brukseli, a jeśli Brukseli to oznacza to, że także Berlina i w jakiejś mierze także Moskwy" - mówił Kaczyński.

Jak dodał, Polsce należą się m.in. reparacje niemieckie. "Nam należą się środki z Unii. Należy nam się też spokój, możliwość normalnego życia, bycia pierwszym pokoleniem, które może w normalnych warunkach, bez komunizmu, bez okupacji żyć i rozwijać się. My pokazujemy, jak potrafimy dobrze to wykorzystać" - dodał lider PiS.

