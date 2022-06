Prezes PiS: nasi przeciwnicy zwijali Polskę regionalną

Nasi przeciwnicy zwijali Polskę regionalną, likwidowali urzędy, likwidowali komisariaty, likwidowali poczty. My odbudowujemy to - 150 nowych komisariatów, 627 nowych urzędów pocztowych, 4900 połączeń autobusowych - mówił w sobotę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji PiS w Markach prezes PiS podsumowywał działania rządu dotyczące różnych dziedzin życia. "Wydatki na oświatę wzrosły o 36 procent" - mówił Kaczyński. "Tyle samo mniej więcej wzrosły płace" - dodał. "To ogromnie istotna sprawa, chociaż tu może odczuwamy pewien niedosyt" - stwierdził.

Mówiąc o wydatkach na służbę zdrowia wicepremier podkreślił, że pewną rolę odegrała tu pandemia COVID-19. "Ale wszystko wskazuje na to, że to będzie wzrost z 77 miliardów złotych w roku 2015 do - jak w tej chwili się rokuje - 160 miliardów złotych, razem z wydatkami covidowymi, w roku 2022" - przekazał. "To jest naprawdę gigantyczny wzrost, a w 2024 roku będzie to 6 procent PKB, a 2027 roku - 7 procent" - dodał.

"Nasi przeciwnicy zwijali Polskę regionalną" - mówił Kaczyńki. "Likwidowali urzędy, likwidowali komisariaty, likwidowali poczty" - wymieniał. My odbudowujemy to - 150 komisariatów nowych, 627 nowych urzędów pocztowych - prawie dwa na powiat, 4900 połączeń autobusowych finansowanych z nowego funduszu" - dodał.

Jak wskazał, 85 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje samorządowe.