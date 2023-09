Prezes PiS: nasz ostateczny cel to odzyskiwanie Polski

Nie mamy wielkiej części naszego dorobku poprzednich wieków, nasz ostateczny cel to odzyskiwanie Polski, chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany - mówił w sobotę, w Końskich, podczas konferencji programowej PiS, prezes partii Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński poruszył w swoim wystąpieniu temat polityki zagranicznej. "Przez cały czas, przez całe to ośmiolecie prowadziliśmy politykę, która zmieniała status Polski, politykę zagraniczną bardzo energetyczną" - powiedział.

"Ta polityka była realizacją naszej racji stanu, po pierwsze oderwania się od tej pozycji państwa zależnego, państwa-klienta, bo to była pozycja, której pragnął Donald Tusk, bo tylko dzięki niej mógł osobiście awansować. A nic poza osobistym awansem go nie obchodzi" - zauważył prezes PiS.

Dodał, że Polska jest teraz "niezależnym podmiotem politycznym". "Jesteśmy suwerennym państwem" - podkreślił Kaczyński.

Mówił też o działaniach na rzecz utrzymywania i wzmacniania tej pozycji. Wskazywał, że w wizji na kolejne dziesięciolecia "Polska jest naprawdę państwem ciężkiej wagi".

"To jest wizja postępu gospodarczego, supernowoczesnej gospodarki opartej o polskie mózgi. I to jest także wizja odzyskiwania Polski, bo my Polacy, poprzednie pokolenia, (...) nie mamy bardzo wielkiej części naszego dorobku, dorobku poprzednich wieków, to zostało zniszczone" - zaznaczył Kaczyński.

Mówił w tym kontekście, że w przyszłości, kiedy Polska będzie na poziomie najbogatszych państw, będzie można odbudować kamienice, pałace, zamki czy dwory. "To odzyskiwanie Polski, to jest nic innego jak nasz cel ostateczny i wedle badań, mieszczący się dzisiaj w oczekiwaniach, marzeniach wielu milionów Polaków. Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany" - podkreślił prezes PiS.

"I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To jest nasz cel" - dodał Kaczyński.

Prezes PiS mówił też o koniecznych działaniach w obszarze środowiska naturalnego. "Musimy zapobiec suszom, musimy zapobiec pustynnieniu i to jest zaplanowane, na to trzeba będzie wydać dziesiątki miliardów złotych, ale to jest całkowicie możliwe" - podkreślił. Wyjaśnił, że trzeba będzie tworzyć zbiorniki wodne przy rzekach i 50 tys. kilometrów rowów melioracyjnych.

Prezes PiS zachęcał też członków i sympatyków do ciężkiej pracy w kampanii wyborczej.