Prezes PiS: nasze hasło "warto być Polakiem" to nie tylko deklaracja

Nasze hasło "warto być Polakiem" to nie jest tylko deklaracja, to jest polityka w sferze pedagogiki, oświaty, polityki historycznej odnoszącej się do różnego rodzaju przedsięwzięć, wydawnictw, obrony naszej godności - powiedział Jarosław Kaczyński w Zamościu.

Kaczyński w trakcie niedzielnego spotkania powiedział, że PiS prowadzi "twardą politykę historyczną". "Chcemy budować i odbudowywać, bo w wielu wypadkach niestety trzeba odbudowywać poczucie wartości, poczucie godności Polaków. +Warto być Polakiem+ - to jest nasze hasło, nasze hasło, które głosimy już od wielu lat, właściwie od początku istnienia naszej partii" - wskazał lider PiS.

Wyjaśnił, że hasło "warto być Polakiem" to "nie jest tylko deklaracja, to jest polityka w sferze pedagogiki, oświaty". "To jest polityka historyczna odnosząca się do różnego rodzaju przedsięwzięć, wydawnictw, obrony naszej godności, także w skali międzynarodowej, bo bardzo często jesteśmy oskarżani o zbrodnie, które popełnili Niemcy, sami byliśmy ich ofiarami, a jednocześnie próbuje się nam przypisać rolę ich współpracowników" - zwrócił uwagę lider PiS.

"To niestety jest zjawisko trwające na Zachodzie o dziesięcioleci i zjawisko bardzo groźne" - wskazał Kaczyński.