Prezes PiS: NATO jest formacją niezwykle potrzebną, gwarantującą bezpieczeństwo i pokój

NATO jest formacją niezwykle potrzebną, gwarantującą bezpieczeństwo i pokój, ale jednocześnie opartą na zasadzie jednoznacznej dominacji amerykańskiej - stwierdził w Sieradzu (woj. łódzkie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"NATO jest formacją niezwykle potrzebną, gwarantującą bezpieczeństwo, gwarantującą pokój, ale jednocześnie opartą na zasadzie pewnej jednoznacznej dominacji. Dominacji amerykańskiej" - powiedział Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Sieradza.

Jak dodał, "na to się w tej chwili nic nie poradzi, bo taki jest po prostu układ sił na świecie i to musieliśmy przyjąć". "Chociaż miewa to czasem zaskakujące efekty. (...) To nie zmienia faktu, iż to jest beczka miodu i tam nie ma dziegciu, są czasem tylko jakieś troszkę może mniej słodkie elementy" - powiedział Kaczyński.

Zdaniem szefa PiS, jeżeli chodzi o Unię Europejską, "to tu już kwestia jest dużo bardziej skomplikowana". Przypomniał, że jego kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, "to tam dokonywała się pewna zmiana".

"Wyrazem tej zmiany była konstytucja europejska. Dokładnie plan konstytucji europejskiej, który zmieniał w gruncie rzeczy Unię w jedno państwo - takie państwo, nazwijmy to, federacyjno-konfederacyjne. (...) I to już był układ, w którym było zupełne jasne, że mamy pewien nowy system dominacji" - powiedział Kaczyński.