Prezes PiS: Nie dajcie się oszukać przed wyborami, bo mogą być różnego rodzaju chwyty

Nie dajcie się oszukać przed wyborami, bo mogą być różnego rodzaju chwyty - mówił w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jako przykład takiego chwytu podał możliwość ogłoszenia, że to Rafał Trzaskowski byłby premierem, a nie Donald Tusk.

W sobotę podczas wizyty w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o swoich przeciwnikach politycznych.

"Nie dajcie się, proszę państwa, tuż, tuż przed wyborami oszukać" - wskazał Jarosław Kaczyński. Jak mówił, "bo mogą być różnego rodzaju chwyty: a to Tusk nagle ogłasza, że nie będzie premierem i będzie Trzaskowski". "Proszę państwa, to jest zamiana z jednej strony jednego takiego samego na drugiego takiego samego, tylko ten drugi do tego jest jeszcze lewakiem zaciekłym" - powiedział.

"Jak już nieraz mówiłem Tusk ma jeden program polityczny i jeden pogląd, to się bardzo krótko nazywa: Tusk. A w głowie Trzaskowskiego coś tam tak bulgocze, bulgocze i tam go już spycha w stronę tej lewicy, można określić szalonej, już zupełnie szalonej. Więc ja już nie będę mówił o tej lewicy, bo przecież wszyscy wiecie o co chodzi. Wszyscy wiecie państwo o co chodzi: co ma się dziać w szkołach, co się ma dziać z wychowaniem dzieci, etc., etc." - mówił prezes PiS.

"Nie dajcie się oszukać, bo on będzie prowadził tą samą politykę co Tusk we wszystkich najważniejszych sprawach i jeszcze doda od siebie trochę tej soli, tej soli skrajnie lewicowej. Nie dajcie się, powtarzam, oszukiwać, wtedy, kiedy on - jak to podobno wczoraj było tutaj w Szczecinie, w tym mieście - nagle zaczyna troszkę zmieniać kurs w porównaniu z tym, co do tej pory deklarowała jego formacja polityczna i realizowała to w szczególności w Parlamencie Europejskim. To są chwyciki takie przed samymi wyborami. Po prostu pali się pod pewną częścią ciała i zaczynają się takie próby gaszenia pożaru" - dodał.

"Musimy wiedzieć, że przede wszystkim liczą się fakty: te w politycznych decyzjach, te w głosowaniach w Unii Europejskiej, a przede wszystkim te osiem lat" - wskazał Kaczyński. "Te osiem lat, ale także lata poprzednie" - zaznaczył.

"Policzmy głosy, proszę państwa, kiedy była pierwsza próba, też nasza, no, bo przecież był rząd Porozumienia Centrum, a Porozumienie Centrum to przecież nic innego jak poprzednik Prawa i Sprawiedliwości. To była pierwsza próba, żeby ta polska droga poszła do góry, a nie tak jak szła, nie była postkomunistyczna, nie była zależna, była drogą do Polski niepodległej, naprawdę niepodległej, bo takiej Polski potrzebujemy" - mówił. "Oczywiście w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje prawo weta, które jest gwarancją właśnie suwerenności" - zaznaczył prezes PiS.

"Krótko mówiąc, to wszystko co przed nami, to ten moment tej drogi, gdy idziemy jakby nad przepaścią. Idziemy takim wąskim trawersem, jak to się mówi w języku, nazwijmy go górskim. Można spaść, ale można wejść na ten wysoki szczyt i otworzyć sobie drogę do jeszcze wyższych. Musimy przejść przez ten trawers i musimy pójść jeszcze w górę" - wskazał.

