Prezes PiS: nie może być gminy czy powiatu bez biblioteki

Zmiana kultury ze słowa pisanego na obrazkową, która dzisiaj następuje, jest zmianą degresywną – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju. Ocenił, że w Polsce nie może być gminy czy powiatu bez biblioteki.

Na sobotnim wieczornym spotkaniu w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS odpowiadał na pytania zebrane przed spotkaniem, a odczytywane przez posłankę Teresę Glenc i posła Bolesława Piechę. Autor jednego z nich pytał, jakie prezes ma zamiłowania, jakie czyta książki.

"Zamiłowanie z jednej strony mam takie, że lubię zwierzęta, a koty w szczególności. A niestety jest tak, że czytam w tej chwili dużo częściej książki związane tak czy inaczej z polityką, może z historią, niż powieści i ciągle sobie planuję, że jak przejdę na emeryturę, bo w końcu wiek emerytalny już osiągnąłem sporo lat temu, to będę mógł na to poświęcić dużo więcej czasu" - odpowiedział.

"Czytać lubię i dobry odpoczynek dla mnie, bo miewam takie dni odpoczynku, to jest odpoczynek nad książkami. Rzeczy są różne. Czasem zaczynam i nie kończę, czasem kończę. Miewam także akty heroiczne, w tym przeczytałem książkę Tokarczuk: Księgi Jakubowe, tę najgrubszą. Za to powinienem być podziwiany. Żartuję" - powiedział Kaczyński.

Odniósł się też do kolejnego pytania o zaangażowanie rządu w ratowanie nieraz znikających małych bibliotek samorządowych.

"To jest bardzo niedobra rzecz. Ja wiem, że w tych bibliotekach bywa różnie, bo jak mam okazję w mieście, czasem niewielkim, zajrzeć, szczególnie wieczorem, do biblioteki, do czytelni, ile tam jest osób, to to bardzo lubię robić - i jak są trzy osoby, to jest bardzo dobrze. Często nie ma niestety żadnej, albo jest jedna" - przyznał prezes PiS.

,"Ale mimo wszystko uważam, że biblioteki są absolutnie potrzebne i powinny funkcjonować. Porozmawiam z wicepremierem (ministrem kultury Piotrem) Glińskim. Biblioteki są bardzo potrzebne. Nie może być gminy, powiatu bez biblioteki - to nie ulega wątpliwości" - zapewnił.

"Jest internet, są komputery, możliwości słuchania książek nagranych - to wszystko ma swoje zalety. Uważam, że dobrze robią rodzice, jeżeli czasem znajdą czas, aby poczytać małemu dziecku, póki ono samo nie umie czytać" - ocenił szef PiS.

"Jestem przekonany, że kontakt z książką, nie z komputerem, nie z ekranem, to jest coś bardzo cennego w naszej kulturze. Zmiana kultury ze słowa pisanego na obrazkową, która dzisiaj następuje, jest zmianą degresywną, to znaczy w tym wypadku społeczeństwo cofa się, zamiast iść do przodu" - zdiagnozował.

Na zakończenie spotkania Jarosław Kaczyński odpowiedział też na apel posła Piechy, aby poprowadził partię także do czwartej kadencji. "Jestem człowiekiem głęboko przywiązanym do Kościoła, wierzącym, ale też przywiązanym - wiem, że Kościół ma liczne wady i różne rzeczy trzeba tam rozwiązać, naprawić, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ale jestem przywiązany do różnego rodzaju reguł, które wynikają z ogromnego doświadczenia Kościoła" - powiedział.

"I tam, jak państwo na pewno wiecie, jest 75 lat jako granica. Ja i tak mam kadencję do 76 - to już naprawdę wystarczy" - ocenił Kaczyński. "Ale jeszcze jest papież, a papież może nie zezwolić" - wtrącił Piecha. "Papież nie podlega tym prawom, ale ja nie jestem papieżem i nie będę już niestety, nie mam szans" - odpowiedział Jarosław Kaczyński.