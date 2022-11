Prezes PiS: nie może być tak, że 35 lat po wydostaniu się spod jednego buta znajdziemy się pod kolejnym

Nie może być tak, że 35 czy 40 lat po wydostaniu się spod jednego, buta znajdziemy się pod kolejnym. Niemcy są obecnie najsilniejszym państwem w UE; próbują stworzyć jakiś szerszy, zdominowany przez Niemców twór, a życie pod butem to jest zło - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu Kaczyński spotkał się w działaczami oraz sympatykami partii. Podczas wystąpienia odniósł się do kwestii relacji z Niemcami i mniejszości niemieckiej. "Chcę mocno podkreślić, że kiedy tworzyliśmy to nowe niepodległe państwo polskie (...) to zawsze byliśmy głęboko przekonani, że potrzebne jest uznanie praw mniejszości narodowych. One nie są wielką częścią obywateli naszego kraju, ale są częścią na tyle znaczącą, by brać je pod uwagę i zapewniać im prawa. Oczywiście liczyliśmy na wzajemność" - mówił.

Jak ocenił, "tutaj nastąpił zawód, można powiedzieć - zawód podwójny". "Pierwszy element tego zawodu to porozumienie polsko-niemieckie, gdzie Niemcy w Polsce otrzymali prawa mniejszości narodowej, a liczni tam Polacy w Niemczech tego prawa nie otrzymali. Drugi zawód, można powiedzieć, że jeszcze ostrzejszy, to to, że mimo że w tym porozumieniu jednak Polakom, pewne prawa zostały przyznane, to te przepisy w niewielkim tylko stopniu, albo po prostu w ogóle nie były przestrzegane" - stwierdził prezes PiS.

"Mieliśmy do czynienia z sytuacją, której nie można zaakceptować. (...) Teraz znów została podniesiona kwestia - ograniczono wydatki na naukę języka niemieckiego jako narodowego w Polsce. To przyniosło pewne efekty, ale znów bardzo ograniczone, bo ten przydział pieniędzy w budżecie federalnym (na naukę polskiego w Niemczech - PAP) jest minimalny - milion euro, a na naukę języka niemieckiego przez dzieci i młodzież niemiecką w Polsce jest 5 mln. To sytuacja, która niestety charakteryzuje w wielkiej mierze relacje polsko-niemieckie" - ocenił Kaczyński.

W minionym roku szkolnym polskie władze finansowały trzy lekcje tygodniowo języka niemieckiego jako ojczystego w szkołach publicznych, które zadeklarowały taką potrzebę. Na wniosek posłów PiS wprowadzono poprawkę do budżetu na 2022 rok, zgodnie z którą ograniczono o 39 mln zł wydatki na naukę języka niemieckiego jako ojczystego w szkołach. Efektem tej decyzji było rozporządzenie MEiN o zmniejszeniu od 1 września 2022 roku lekcji języka niemieckiego jako ojczystego z trzech do jednej tygodniowo. W ubiegłym tygodniu rzeczniczka Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Joanna Hassa poinformowała natomiast, że komisja niemieckiego parlamentu przyznała 5 milionów euro na wsparcie edukacji językowej mniejszości niemieckiej w Polsce.

Jak mówił w niedzielę Kaczyński, obecnie Niemcy to najsilniejsze gospodarczo i politycznie państwo w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na "tendencje Niemców do stworzenia tu jakiegoś tworu, który będzie znacznie szerszy niż państwo niemieckie i który będzie przez Niemców zdominowany". "To sytuacja, z którą musimy sobie dawać radę; mówiąc najkrócej - nie może być tak - ja tak sądzę i jak myślę wszyscy polscy patrioci - żeby nasza droga historii przełomu XX i XXI wieku wyglądała tak, że spod jednego buta wyrwaliśmy się po to, by po 35 czy 40 latach znaleźć się pod kolejnym" - oświadczył.

"To jest droga od jednego zła do drugiego; nie twierdzę, że one są takie same, ale to jest zło - życie pod butem to jest życie niegodne, niegodne takiego narodu jak Polacy, zresztą każdego narodu z prawdziwego zdarzenia, a po drugie to jest życie, które szkodzi, w wymiarze ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, jest po prostu złe, jest złem samym przez się. Nie możemy się na to godzić" - mówił Kaczyński. Jak ocenił, "Niemcy do tego stopnia zdominowały już Unię Europejską, że mogą traktować ją jako narzędzie do realizacji swojego planu".