Prezes PiS: nie prowadzimy wojny z Unią, to Unia prowadzi wojnę z nami

My nie prowadzimy wojny z Unią, bo to Unia prowadzi wojnę z nami - powiedział w sobotę w Poznaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ocenił, prezentowane do pewnego czasu przez Polskę koncyliacyjne podejście nic nie dało.

Podczas spotkania w Poznaniu szef PiS został zapytany przez któregoś z uczestników, czy nie jest już czas na ogłoszenie, że jesteśmy w jawnej wojnie z Unią Europejską i "to w taki sposób, żeby dotarło to do tych, którzy nie stykają się z innymi mediami jak tylko polskojęzycznymi"?

"Sądzę, że w ogóle w Polsce w tej chwili jakby wypowiadanie wojen nie jest specjalnie wśród ludzi popularne, a my jesteśmy przecież przed wyborami. A po drugie, my nie prowadzimy wojny z Unią, bo to Unia prowadzi wojnę z nami" - odpowiedział Jarosław Kaczyński, wzbudzając oklaski na sali.

"My tylko po prostu do pewnego czasu mieliśmy podejście niezwykle koncyliacyjne i pokojowe. Tylko, że się okazało, że nic to nie daje, bo nawet, jeżeli założyć przez chwilę, że np. sama pani von der Leyen chciałaby coś załatwić, to Parlament Europejski grozi jej, że ją odwoła" - dodał.

Jak zauważył, odwołanie przewodniczącej KE jest możliwe, bo może być wotum nieufności dla Komisji Europejskiej, co już się zdarzało.

"Ja nie jest pewien, czy to jest taki z góry założony plan czy też mechanizm szaleństwa, które jest w Unii, plus oczywiście pewne interesy, głównie niemieckie. Ale to z naszego punktu widzenia jest już w tej chwili obojętne. Wynik jest taki, jaki jest: robimy to, czego byśmy nie zrobili, gdyby nie Unia i Unia w odpowiedzi zamiast po prostu dać nam to, co nam się należy absolutnie jak każdemu innemu państwu, to nie daje. No to..., to w takim razie koniec" - stwierdził prezes PiS.