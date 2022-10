Prezes PiS: Nie zgadzamy się na niemiecką dominację

To co się teraz dzieje, to próba tworzenie państwa europejskiego z Niemcami na czele. Nie zgadzamy się na to. Nie zgadzamy się na niemiecką dominację – powiedział w sobotę w Kołobrzegu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na spotkaniu w Kołobrzegu prezes PiS zaznaczył, że Niemcy pewne prawa mają, np. prawa mniejszości narodowej, a Polacy, których jest przynajmniej milion w Niemczech, takiego prawa nie mają.

"Nawet to co zostało zapisane w porozumieniu polsko-niemieckich na korzyść Polaków mieszkających w Niemczech, też nie jest wykonywane. Dalej nie możemy się na to godzić" - podkreślił. "Przez wiele lat nasze władze miały gdzieś z tyłu głowy, że my jesteśmy ci gorsi, że musimy prosić, że jesteśmy brzydką panną na wydaniu itd. Tak nie można. To jest najgłupsza, najbardziej niemądra polityka, jaką można prowadzić" - dodał.

Podkreślił, że w polityce trzeba być silnym i trzeba dążyć do realizacji swoich interesów z całą determinacją.

"Czasem się uda, czasem się nie uda, ale kto nie walczy o swoją pozycję, to nigdy tej pozycji nie będzie miał. A tym bardziej statusu" - zaznaczył.

"To co się teraz dzieje, to próba tworzenie państwa europejskiego z Niemcami na czele" - powiedział Jarosław Kaczyński i zaznaczył, że podczas rozmowy z szefem CDU powiedział wprost, że Polacy się na to nie zgadzają. "Nie zgadzamy się na niemiecką dominację" - podkreślił.

Ocenił, że Polska może być państwem podmiotowym, bardzo liczącym się w środkowoeuropejskim regionie. "A przez to liczącą się w całej Europie, a poprzez Europę także w jakieś mierze również na świecie" - powiedział. "I do tego dążymy. Dążymy do zdobycia takiego statusu" - dodał.

Zaznaczył, że jest ciężka walka. "Prowadzimy ją na różnych odcinkach. I na gospodarczych, wojskowym - chociaż tutaj decydujące jest zagrożenie ze strony Rosji - i na odcinku ofensywy w polityce historycznej oraz polityki kulturalnej. I będziemy to robić, tylko musimy po drodze uzyskać jedno - zwycięstwo w wyborach w 2023 r." - podkreślił.