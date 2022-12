Prezes PiS: nie zmieniliśmy zdania co do obecności Polski w UE

Chociaż Unia Europejska ewoluuje w niewłaściwym kierunku i próbuje ingerować w nasze sprawy, nie zmieniliśmy zdania co do obecności Polski w UE - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami w Nowej Soli przypomniał, że Porozumienie Centrum, partia, na bazie której powstało PiS, już w latach 90. była pierwszą partią będącą za wstąpieniem do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (poprzedniczki UE) oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Mówiąc o uczestnictwie Polski w UE, zaznaczył - "nie zmieniliśmy tego zdania". "Mimo, że Unia Europejska ewoluuje w niewłaściwym kierunki, mimo różnych kłopotów, różnego rodzaju ingerencji w nasze sprawy, my swego zdania w dalszym ciągu nie zmieniamy" - podkreślił.

Prezes PiS zaznaczył, że nie oznacza to, iż partia akceptuje to, co "nazywane jest projektem europejskim", a co - jak powiedział - sprowadza się do tworzenia "państwa europejskiego, w którym takie kraje jak Polska w gruncie rzeczy całkowicie straciłyby suwerenność i to nie tyle na rzecz Brukseli, chociaż formalnie na rzecz Brukseli, ale faktycznie na rzecz Niemiec".

Kaczyński przekonywał, że politycy opozycji "chcą iść tą drogą", a bardziej bliskie od polskich - według niego - są im interesy niemieckie.

"Dla części z nich jest tak, że dla nich interesy polskie nie mają żadnego znaczenia. Znaczenie ma ich osobisty interes, interes czasem ich grupy, ich osobista kariera. Człowiek, który stoi na czele tego całego ruchu właśnie jest taki" - powiedział.

Mówiąc o przewodniczącym PO, byłym premierze Polski i byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, podkreślił, że kiedy (Donald Tusk-PAP) rządził w Polsce, to "w gruncie rzeczy chodziło o jego osobisty awans". "Niestety wrócił i wraz z jego powrotem polityka w Polsce, która i przedtem wyglądało bardzo niedobrze - wygląda jeszcze gorzej" - ocenił.