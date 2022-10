Prezes PiS: niebywałe manipulacje w polityce prowadzą do destrukcji

W polityce mamy do czynienia z niebywałymi manipulacjami, stosowane są "chwyty wymyślone za czasów stalinowskich", co jest niezwykle groźnym zjawiskiem i prowadzi do generalnej destrukcji - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Radiu Łódź.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W niedzielę minęła 44. rocznica wyboru ówczesnego metropolity krakowskiego Karola Wojtyły na papieża. W rocznicę wyboru w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony jest Dzień Papieski. Kaczyński został o tę rocznicę zapytany w w poniedziałek w Radiu Łódź. W nawiązaniu do nauczania Ojca Świętego zacytowano podczas rozmowy słowa papieża: "Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym, zło złem, a dobro dobrem, nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem".

Gdy padła uwaga, że "chyba nam tego brakuje", Kaczyński potwierdził. Jego zdaniem, jest tak przede wszystkim ze względu na "wielkie zamieszanie w języku, no i powiedzmy sobie, kwestionowanie prawdy jako takiej". "To jest taki potężny nurt w nauce, a w filozofii przede wszystkim, w kulturze, ale także w różnych innych działach" - mówił.

Lider PiS doprecyzował, że wskazując na "zamieszanie" w nauce nie miał na myśli fizyki, "gdzie są kwanty i tak dalej, bo to jest zupełnie inna sprawa".

"Mówię o naukach społecznych, o naukach na przykład o literaturze" - zaznaczył. Jak dodał, "zresztą część literatury, także jakby służy temu przekazowi". "To jest niezwykle groźne zjawisko. Cała nasza kultura, cała nasza cywilizacja, wszystkie te osiągnięcia cywilizacji w najróżniejszych dziedzinach opierały się jednak na tym, że prawda istnieje. Jeżeli się ją zakwestionuje, to w istocie prowadzi się do takiej generalnej destrukcji" - przekonywał.

Polityk PiS ocenił, że "świętemu Janowi Pawłowi II pewnie chodziło głównie o kwestie związane z moralnością, grzechem". "Także biorąc pod uwagę czas, w jakim działał, być może (łączył swoją wypowiedź - PAP) ze sprawami o charakterze politycznym" - mówił Kaczyński.

Jak dodał, odnosząc ówczesną wypowiedź Jana Pawła II do obecnej sytuacji, "tutaj też mamy do czynienia z niebywałymi wręcz manipulacjami odnoszącymi się do języka". Tych, którzy te manipulacje pokazują polityk PiS uznał za mało kreatywnych, gdyż - jak wyjaśnił - "ci, którzy dzisiaj się nimi posługują mają bardzo słabą inwencję, bo ciągle stosują chwyty wymyślone jeszcze za czasów stalinowskich, może nawet przez samego Stalina w latach 30".

"Na przykład nazywają się obozem demokratycznym, czy formacjami demokratycznymi, tak jak nazywały się w latach 40. formacje (które) właśnie budowały w Polsce komunizm, po części zresztą tworzone przez służby specjalne, jak te różne odmiany formacji ludowych, a w niemałej mierze, także przynajmniej jeszcze Stronnictwo Demokratyczne" - przypomniał lider PiS.

Jego zdaniem, "to jest stan niesłychanie szkodliwy, tym bardziej, że dzisiejsza moc środków masowego przekazu jest naprawdę potężna". "Nie wiem dokładnie, w jakim momencie te słowa mówił Jan Paweł II, ale bardzo możliwe, że to był moment, w którym te media miały jeszcze dużo, dużo mniejszą siłę niż dzisiaj - powiedział Kaczyński.