Prezes PiS: niech nikt nie sądzi, że dominacja jednego państwa przynosi korzyść innemu

Niech nikt nie sądzi, że jakakolwiek dominacja jednego państwa nad innym, prowadzi do tego, że państwo zdominowane na tym korzysta - mówił w niedzielę w Sieradzu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wskazywał, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że stoi przed nami kwestia suwerenności, naszych interesów gospodarczych oraz uniknięcia sytuacji, w której będziemy wykorzystywani.

"Niech nikt nie sądzi, że jakakolwiek dominacja jednego państwa nad innym, prowadzi do tego, że to państwo zdominowane na tym korzysta" - akcentował.

"Dominacja jest po to, żeby ją wykorzystać i tak jest zawsze. Jeżeli ktoś wam wmawia, że to może być droga do rozwoju Polski, do dogonienia przez Polskę Zachodu pod względem poziomu życia, rozwoju gospodarczego, możliwości technologicznych, spraw cywilizacyjnych, to kłamie w żywe oczy, albo jest bardzo niemądrym człowiekiem pozbawionym intelektualnego przygotowania" - stwierdził.

"To jest ten dylemat, przed którym dzisiaj stoimy, bo dylemat wschodni można powiedzieć został rozwiązany, chociaż tak ostatecznie dopiero teraz, bo myśmy twardo stawiali sprawę, że nie może być żadnej pozostałości zależności od Rosji" - mówił. Ocenił, że poprzednicy polityczni PiS, którzy rządzili latach 2007-2015, stawiali tę sprawę inaczej.