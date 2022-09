Prezes PiS: niedługo pod obrady Sejmu wejdzie projekt dotyczący spłaszczenia struktury sądów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę, że niedługo wejdzie pod obrady Sejmu gotowa już od dawna reforma dotycząca spłaszczenia struktury sądów.

"Niedługo wejdzie pod obrady Sejmu, gotowa już od dawna reforma, tzw. reforma pani (Anny) Dalkowskiej" - ogłosił Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli.

Wskazał, że istotą tej reformy będzie to, że "wszystkie sądy tej pierwszej instancji staną się sądami okręgowymi". "Czyli będzie sąd okręgowy i jego filie w mniejszych ośrodkach" - mówił.

Zaznaczył, że PiS chce połączyć tę zmianę z wprowadzeniem sądów pokoju.

"Nasz sojusznik, no nie łatwy sojusznik, chociaż sympatyczny, mianowicie Paweł Kukiz, domaga się sądów pokoju" - powiedział szef PiS.

Zaznaczył, że "mieliśmy z tym ogromny kłopot", gdyż zgodnie z konstytucją sądzić może tylko sędzia.

"W związku z tym każdy sędzia pokoju, a sędziowie pokoju mają być wybierani, musi być sędzią. Różnica jest taka, że on nie będzie musiał przechodzić przez aplikacje sądową. I to będą sądy dla takich drobniejszych spraw" - mówił.

"Przy okazji będą różnego rodzaju inne zmiany zmierzające do tego, żeby ta anarchia w sądownictwie, to nieszczęście, z którym dzisiaj mamy do czynienia, zostało jakoś opanowane" - dodał.