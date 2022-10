Prezes PiS: Niemcy chcieliby mieć w Polsce władzę złożoną ze swoich popychli

Niemcy chcieliby mieć w Polsce władzę złożoną ze swoich popychli, otóż my taką władzą nie jesteśmy i nie będziemy, a Polska nie będzie niczyim popychlem, nie będzie pod niczyim butem – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

To jest nas cel, o to walczymy - dodał.

Prezes PiS podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina, że PiS ma pewną cechę, której brakuje ich oponentom politycznym. "Mamy dobrą wolę, empatię, umiejętność utożsamiania się z tymi, którym jest trudno i przede wszystkim dla nas najpierw jest Polska, a dopiero później Europa" - podkreślił Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS Niemcy są dla nas państwem, które nie wywiązało się ze swoich prawnych i moralnych obowiązków, "a próbuje udawać moralne i można powiedzieć praworządnościowe mocarstwo".

Tymczasem - jak dodał - "odegrało ogromną rolę w doprowadzeniu do tego kryzysu, z którym mamy dzisiaj do czynienia w wymiarze wojenno-politycznym i w wymiarze ekonomicznym".

"O tym pamiętajmy" - podkreślił Kaczyński.

Według niego to właśnie Niemcy chcieliby mieć "tutaj władzę złożoną ze swoich popychli". "Otóż my taką władzą nie jesteśmy i nie będziemy. A Polska nie będzie niczyim popychlem, nie będzie pod niczyim butem. To jest nas cel, o to walczymy" - mówił prezes PiS.

Podczas przemówienia Kaczyńskiego jeden z uczestników spotkania krzyczał "kłamstwo, hańba".

"Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. I ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby ten młodzieniec tutaj wrócił, żeby tylko nie zakłócał spotkania, żeby po prostu pozwolił normalnie rozmawiać, a później może wyrazić swoje zdanie, bo oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, ale jeżeli tamci bardzo często pod moimi spotkaniami wołają: złodzieje, złodzieje, to ja mogę odpowiedzieć oczywiście nie temu młodzianowi, tylko całej tej formacji, która inspiruje tego rodzaju wystąpienia - spójrzcie w lustro" - powiedział prezes partii rządzącej.