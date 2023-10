Prezes PiS: Niemcy niezależnie od wojny, która trwa będą dążyły do ponownego porozumienia się z Rosją

Niemcy niezależnie od wojny, która trwa, będą dążyły do ponownego porozumienia się z Rosją, bo to jest w ich interesie ekonomicznym jak i tym, który wynika z ich narodowego charakteru: dążenie do dominacji za wszelką cenę- ocenił prezes Jarosław Kaczyński we Włoszczowej.

"Potrzeba porozumienia z Rosją wynikała przede wszystkim z potrzeby porozumienia się, a w gruncie rzeczy podporządkowania się Niemcom" - powiedział Kaczyński o czasów rządu PO. "Ja w 2010 roku powiedziałem, że Polska staje się kondominium między Niemcami a Rosją, czyli terenem zarządzanym z zewnątrz przez dwa kraje. Wtedy wybuchł straszny skandal, byli ministrowie spraw zagranicznych, zrobili konferencję prasową, oskarżali mnie o straszne rzeczy" - wspominał.

"Mówiłem prawdę. Tak było. Jedne sprawy, nawet takie, jak sprawa kibiców rosyjskich w Polsce ustalano bezpośrednio między Tuskiem a Putinem, a inne, jak emerytury, między Tuskiem a Merkel" - dodał. Jego zdaniem, "to jest też stawka tych wyborów". "Polska ma być dalej rabowana, czyli znów będzie tak, jak za czasów Tuska, nie ma pieniędzy w budżecie, nigdzie nie są zakopane, nie ma i nie będzie".

Jak zauważył, "okazało się, że pieniądze są, bo ukróciliśmy gigantyczne okradanie Skarbu Państwa (...) najróżniejszymi metodami. (...) Setki miliardów złotych były wyprowadzane ze wspólnej kasy i dlatego mogliśmy, tak szybko przystąpić do wielkiej polityki społecznej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, lokalnej, mogliśmy poradzić sobie z kryzysami". "Mogliśmy zmieniać Polskę (...) w kierunku zrównania szans i cywilizacyjnego podniesienia i wzbogacenia Polski".

Zauważył, że "dzisiaj mamy dużo lepszą pozycję w Unii Europejskiej, nie jesteśmy tak daleko za krajami jak Włochy, Hiszpania czy Francja. W osiem lat możemy mieć realny dochód na głowę taki sam jak i w tych państwach".

"Plan mamy taki, żeby w ciągu kilkunastu lat dogonić Niemcy i inne bogatsze od nich kraje. "Nam to chcą zabrać, bo Tusk nie może rządzić inaczej niż w zgodzie z tymi, którzy Polskę rabowali, a teraz się wściekają, że nie mogą" - powiedział. "Nie może rządzić inaczej niż pod patronatem Niemiec, a Niemcy niezależnie od tej wojny, która trwa (...) będą dążyły do ponownego porozumienia się z Rosją, bo to jest w ich interesie, zarówno w tym, który można jakoś zrozumieć, chociaż nie można go podzielić, tzn. w interesie ekonomicznym: tanie paliwa, jak i tym, który wynika z ich narodowego charakteru: dążenie do dominacji za wszelką cenę".

"Przegrali I wojnę światową, II już nie przegrali, bo to był pogrom, dokonano pogromu Niemiec. I mimo wszystko w tej chwili pokojową drogą, chociaż oni w wielkiej mierze odpowiadają za wojnę na Ukrainie, też chcą być za wszelką cenę państwem dominującym. Jest to wbrew podstawowym interesom Polski" - ocenił Kaczyński.