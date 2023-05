Prezes PiS: nowy zastrzyk finansowy w nowym roku nie podniesie inflacji

"Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę" - powiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej

W weekend z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz najważniejszych polityków ugrupowania odbyła się w Warszawie konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Podczas wydarzenia, w trakcie którego odbyło się 10 paneli tematycznych dotyczących m.in. gospodarki, kwestii społecznych, energetycznych oraz obronności "wykuwano" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory. Prezes PiS zapowiedział m.in. świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł., bezpłatne leki od 65. roku życia i bezpłatne leki dla dzieci młodzieży do 18. roku życia.

"Wybory wygrywa się trudną, ciężką pracą. My nie pójdziemy drogą naszych przeciwników, ale z naszym przekazem musimy dotrzeć do milionów Polaków. Istnieje w naszym kraju rzeczywistość urojona, powiem wprost, TVN-owska. Musimy z tej rzeczywistości wielu Polaków wyrwać, wtedy nasze zwycięstwo będzie na prawdę zdecydowane i pójdziemy do przodu" - zaznaczył prezes.

Zapowiedział, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". "Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje" - dodał.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ dki/