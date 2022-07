Prezes PiS nt. doniesień o "wymianie" premiera: nie ma w tym ziarna prawdy

Nie ma ziarna prawdy w doniesieniach medialnych, które mówią, że Mateusz Morawiecki miałby zostać zastąpiony na funkcji szefa rządu przez wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka - stwierdził w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania w Płocku prezes PiS został zapytany, czy jest "chociażby ziarno prawdy" w medialnych doniesieniach, które mówią, że premier Morawiecki ma zostać "wymieniony" na wicepremiera Błaszczaka.

"Nie ma" - odparł Kaczyński.

Pogłoski o wymianie na funkcji premiera od dłuższego czasu pojawiają się w mediach. W tym tygodniu w materialne portalu Wirtualna Polska napisano, że "grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości skupionych wokół wicepremiera Jacka Sasina chce, by do końca roku Mateusz Morawiecki został zdymisjonowany". "Lista pretensji jest długa. +Spiskowcy+ proponują, by nowym szefem rządu został Mariusz Błaszczak" - napisał portal.