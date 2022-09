Prezes PiS o orędziu Putina: Rosjanie będą zaciekle dążyli do realizacji swoich celów

Wojna na Ukrainie będzie trwała dłużej, niż sądziliśmy - mówię tutaj o decyzji Władimira Putina. Nie wiadomo, co z niej tak naprawdę wyniknie, ale z całą pewnością zapowiada, że Rosjanie będą zaciekle dążyli do realizacji swoich celów - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji, która ma się rozpocząć już w środę, 21 września. Stwierdził, że "celem Zachodu jest osłabienie, podzielenie i zniszczenie Rosji". Stwierdził też, że Zachód grozi Rosji m.in. użyciem broni jądrowej.

"W przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony. To nie jest blef" - powiedział Putin.

Podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec, prezes PiS odniósł się do sytuacji na Ukrainie. "Dziś możemy powiedzieć, że ta wojna będzie trwała dłużej niż sądziliśmy - mówię tutaj o decyzji Putina. Nie wiadomo, co z niej tak naprawdę wyniknie, ale z całą pewnością zapowiada, że Rosjanie będą zaciekle dążyli do realizacji swoich celów" - dodał.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...