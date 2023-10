Prezes PiS o otwarciu MHP: budowa polskiej pewności siebie, budowa polskiej dumy

To jest już muzeum polskiej chwały - powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński o otwartym niedawno Muzeum Historii Polski. Porównując działania PiS z rządami poprzedników ocenił: "z jednej strony budowa polskiej dumy, z drugiej strony mikromania narodowa".

Lider PiS podczas niedzielnej konwencji tego ugrupowania w Katowicach nawiązał m.in. do czwartkowego otwarcia Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli.

Jak przypomniał Kaczyński za czasów pierwszych rządów PiS w latach 2005-2007 zdecydowano o budowie tego muzeum, które "przed kilkoma dniami zostało - po 17 latach - otwarte". "Ale decyzja zapadła zanim zakończyły się nasze rządy, a rozpoczęły rządy PO-PSL" - zaznaczył. Dodał, że w tej sprawie "później był okres całkowitego zastoju". "Dopiero kiedy wróciliśmy do władzy podjęliśmy te trudne, ale zakończone sukcesem, prace" - wskazał.

Kaczyński podkreślił, że nowe muzeum, to "będzie muzeum polskiej historii, ale jednocześnie wartości, które reprezentowaliśmy". "To jest już muzeum polskiej chwały" - ocenił prezes PiS.

"A jakie muzeum za bardzo duże pieniądze zostało szybko wybudowane? Muzeum II Wojny Światowej. To muzeum, które nazywano prezentem Tuska dla Merkel. Muzeum, w którym polska rola w II wojnie światowej została, jak to tylko było możliwe, zminimalizowana i gdzie elementy, które prowadziły do rozpuszczenia odpowiedzialności za wywołanie tej wojny były wyeksponowane" - ocenił Kaczyński.

Według Kaczyńskiego tamto muzeum "obniżało w wystawach wartość polskiego wysiłku w czasie II wojny światowej". "Można powiedzieć muzeum, które było i niestety jest w dalszym ciągu - choć nastąpiły bardzo daleko idące zmiany, ale nie można ich było przeprowadzić do końca - częścią niemieckiej polityki historycznej" - powiedział prezes PiS.

"To porównanie jest tutaj najlepsze. Z jednej strony budowa polskiej pewności siebie, budowa polskiej dumy. Z drugiej strony budowa polskiego wstydu, mikromania narodowa, tak to można określić" - podsumował Kaczyński.