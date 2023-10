Prezes PiS o PO: nie daj Boże, żeby wrócili do władzy; nie sprowadzajcie na siebie tego nieszczęścia

Nie daj Boże, żeby Platforma Obywatelska wróciła do władzy. Proszę, abyście przed tym przestrzegali tych wszystkich, którzy dzisiaj są niezdecydowani. Nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia - powiedział w środę w Łodzi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił na spotkaniu w Łodzi, że "siły dążące obecnie do władzy nie mogą wyrwać się z trzech zależności".

"To zależność od grup, które począwszy od lat 80. rabowały Polskę i zdobyły dzięki temu wielkie majątki i potężną siłę społeczną; od Niemiec - bo partia Tuska to jest partia zewnętrzna, (Charles) De Gaulle używał tej nazwy w stosunku do komunistów (...), bo to była przecież partia Związku Sowieckiego. PO czy tam KO, to jest partia zewnętrzna, to jest partia Niemiec" - ocenił Kaczyński.

Jego zdaniem, Platforma Obywatelska nie jest w stanie prowadzić innej polityki niż ta, którą jej politycy prowadzili przez osiem lat swoich rządów. "Jednym Bóg dał zdolność do rządzenia, a innym nie. Bo zdolność do rządzenia to jest nie często występująca zdolność" - zauważył Kaczyński.

Jak zastrzegł, "zdolność do rządzenia sama w sobie nie wystarczy, jeszcze do tego trzeba być pracowitym". "W przeszłości, tej odległej, niektórych starszych z nich znałem - no, były z tym pewne kłopoty" - zaznaczył.

"Nie daj Panie Boże, żeby wrócili do władzy. Bardzo państwa proszę, abyście przed tym przestrzegali tych wszystkich, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych wszystkich, którzy myślą, że można głosować na jakiś innych, bo PiS nie spełnił jakiś oczekiwań, no czymś tam zawinił. Ja nie mówię, żeśmy rządzili idealnie. Ale skoro nawet ci ludzie, te osoby, jakoś za nami nie przepadają, to trzeba im tłumaczyć jedno: dobrze, nie lubicie ich, ale nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia" - zaapelował prezes PiS.

Podkreślił, że "nasza przyszłość może być bardzo zła i może być bardzo dobra". "Rzadko w historii jest taki wybór, że jedna droga jest bardzo zła, a druga może naprawdę prowadzić do bardzo dobrych efektów" - ocenił.

Kaczyński odniósł się również do tematu Unii Europejskiej. "Naprawdę, są szanse na zmianę, nawet już w przyszłym roku, bo są wybory europejskie" - powiedział.

Zdaniem prezesa PiS, sam pomysł Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej, był dobry. "PC, które było poprzednikiem PiS, było przecież pierwszą partią, która stwierdziła, że musimy do EWG wejść. I zabiegaliśmy o to, i byliśmy za tym w trakcie referendum. I my się z tego nie wycofujemy" - zapewnił.

Jednocześnie zaznaczył, że PiS chce UE takiej, która może nadać Europie "nowe znaczenie i nową siłę". "A to może być tylko i wyłącznie unia suwerennych państw, Unia która jest stałym mechanizmem zinstytucjonalizowanej współpracy a nie unia dominacji i lewicowego szaleństwa" - zastrzegł.

Dodał, że jest przekonany, iż to ta droga zwycięży. "My Polacy mamy także i tę wielką, historyczną szansę, żeby być w tej drodze państwem bardzo ważnym, można powiedzieć tą latarnią, która pokazuje, oświetla drogę. Musimy zwyciężyć, mamy naprawdę ogromną szansę i ogromne zagrożenia" - podkreślił prezes PiS.

Wyjaśnił, że "zagrożenia można odrzucić przy pomocy kartki wyborczej i kartki referendalnej". "Cztery razy nie i czwórka. Dwie czwórki" - powiedział.

"Do trzynastego do północy gryziemy trawę, walczymy" - zaapelował Jarosław Kaczyński.