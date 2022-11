Prezes PiS o pomocy Ukrainie: naród się sprawdził i państwo się sprawdziło

Naród się sprawdził i państwo się sprawdziło. Mimo pogróżek Putina, że niech tylko ktoś spróbuje pomóc, to go straszne rzeczy spotkają, my podjęliśmy tę odważną decyzję i pomagaliśmy Ukrainie od samego początku - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami Bielska-Białej prezes PiS nawiązał do rosyjskiej agresji na Ukrainę i pomocy, jaką Polacy udzielili narodowi ukraińskiemu. "Naród naprawdę się sprawdził. Polacy się sprawdzili. Ale po drugie, państwo też się sprawdziło. Państwo potrafiło to przyjąć i podjąć odważną decyzję, że mimo pogróżek Putina - że niech tylko ktoś spróbuje pomóc, przypomnijcie sobie te słowa, to go straszne rzeczy spotkają - my podjęliśmy tę decyzję i pomagaliśmy od samego początku" - zwrócił uwagę.

Dodał, że Polska zdecydowała się "być głównym ośrodkiem logistycznym, jeżeli chodzi o pomoc, czyli hub, który istnieje pod Rzeszowem i wiele innych przedsięwzięć zmierzających do tego, żeby Ukraina także przez innych mogła być wspierana". "Gdyby Polska podjęła inne decyzje, to Ukraina byłaby dzisiaj już zajęta przez Rosjan. Oni się fantastycznie bronią i trzeba się nisko przed nimi pochylić - przed siłą tego społeczeństwa, odwagą, bohaterstwem ich żołnierzy, także kunsztem bojowym ich żołnierzy. Ale cudów nie ma. Trzeba mieć broń, amunicję, paliwo" - stwierdził Kaczyński.