Prezes PiS o programie partii: "Planujemy przedstawić go po wakacjach"

Kompleksowy program planujemy przedstawić po wakacjach - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie, którego fragment opublikował w niedzielę portal i.pl.

Pytany, którą datę wyborów by wolał - 15 czy 22 października, prezes PiS odpowiedział: "To jest decyzja prezydenta i nie będziemy obrażali się na żaden termin".

Na pytanie, czy jest przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie, Jarosław Kaczyński odpowiedział: "Jestem przekonany, że będziemy rządzić, ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem".

"Kompleksowy program planujemy przedstawić po wakacjach" - dodał prezes PiS w wywiadzie, który w całości ma zostać opublikowany w poniedziałek.

"W partii trwa intensywna dyskusja dotycząca spraw programowych. Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany. Ważnym elementem tej pracy są rozmowy z Polakami, jakie prowadzimy od wielu miesięcy" - powiedział Kaczyński, nawiązując do akcji wakacyjnych pikników rodzinnych pod hasłem "Z miłości do Polski". "To ma także ważne znaczenie w procesie przygotowania programu na kolejną kadencję, który, naszym zdaniem, powinien odzwierciedlać oczekiwania społeczne" - dodał.