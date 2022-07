Prezes PiS o reparacjach: nie żadni naziści tylko Niemcy jako naród są odpowiedzialni za te zbrodnie

Musimy bardzo twardo walczyć o to, żeby nie było tak, że wszystkim trzeba płacić, tylko Polakom nie. Trzeba wyraźnie powiedzieć: nie żadni naziści tylko Niemcy jako naród są odpowiedzialni za te zbrodnie – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Kórnika (Wielkopolska).

Kaczyński podczas sobotniego spotkania poruszył m.in. temat reparacji od Niemiec za szkody wojenne w czasie II wojny światowej. "Niemcy niestety tak naprawdę niewiele nauczyli się z tego, co przyniosła im II wojna światowa. (…) Nie wyciągnęli z tego wniosków innych niż czysto polityczne, bo te wyciągnęli. Natomiast nie wyciągnęli wniosków o charakterze moralnym. To jest sprawa odszkodowań wobec Polski" - mówił szef PiS.

Dodał, że Niemcy wypłacili odszkodowania 70 krajom na podstawie porozumienia z 1952 roku. "Ogromna część tych państw to były te, które im wypowiedziały wojnę, ale na tej wojnie nie było ani jednego ich żołnierza albo drobna grupa. Natomiast nam w gruncie rzeczy nie zapłacono nic, chociaż dopuszczono się tutaj niebywałych zbrodni" - zaznaczył.

Kaczyński wskazał, że w Polsce w czasie II wojny światowej w ok. tysiącu wsi i miast wymordowano ok. 200 tys. osób, co stanowi tylko niewielki procent zbrodni wszystkich popełnionych przez Niemców w Polsce.

"To jest wymiar tych spraw. I tu chodzi o to, żeby i Niemcom to uświadomić, bo przeciętny Niemiec tego na pewno nie wie. I żeby to uświadomić Europie, bo Europa tego nie wie, świat tego nie wie. 1 września będzie pierwszy tom raportu" - wyjaśnił Kaczyński.

Tłumaczył, że Niemcy niedawno zakończyli spłatę swoich zobowiązań za I wojnę światową, a gdyby udało się uzyskać reparację za II wojnę światową spłata będzie trwać kilkadziesiąt lat.

"Wiadomo, że to nie będzie żaden deszcz pieniędzy tylko w ratach. Ale musimy bardzo twardo walczyć o to, żeby nie było tak, że wszystkim trzeba płacić, tylko Polakom nie. (…) Trzeba też wyraźnie powiedzieć: nie żadni naziści tylko Niemcy jako naród są odpowiedzialni za te zbrodnie" - podkreślił.

Prezes PiS był również pytany o to, jak rząd ma odpowiedzieć na niemiecki szantaż dzielenia się gazem. "Śmiechem" - odparł Kaczyński.

Dodał, że nie odpowiada już na pytanie, czy do Polski trafią pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

"Wiem jedno i to powtarzam: dość tego. My na dalsze ustępstwa, które są poza traktatami, dalej nie pójdziemy. Bo właśnie gry w ciuciubabkę mamy już absolutnie dosyć. To nie jest tak, że da się nas sterroryzować. Jeśli chcemy być poważnym państwem, to musimy wiedzieć, że za to też czasem się płaci. Wiadomo, że w UE w tej chwili decydują Niemcy" - przekonywał szef rządzącej partii.