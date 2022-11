Prezes PiS o udziale reprezentacji Polski w MŚ w Katarze: jeżeli ci ludzie stworzą zespół, to naprawdę będzie dobrze

Mamy sporą grupę naprawdę utalentowanych, doskonałych zawodników; jeżeli ci ludzie stworzą zespół to naprawdę będzie dobrze - ocenił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do udziału polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę po spotkaniu z mieszkańcami Gliwic został zapytany o to, czy znajdzie czas na kibicowanie polskiej drużynie podczas Mistrzostw Świata w piłce Nożnej w Katarze. "Mam nadzieję, że znajdę, będę się starał" - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Dodał, że były tylko jedne mistrzostwa świata, których w ogóle nie oglądał. "To był rok 90, było tyle zajęć w polityce, że nie widziałem ani jednego meczu, w ogóle nie wiedziałem, kto wygrał" - powiedział. Zaznaczył, że w innych okolicznościach, gdy czasu było więcej, nawet, gdy Polska nie uczestniczyła w rozgrywkach starał się je oglądać.

"Mam nadzieję, że starania moje, także w modlitwie, doprowadzą do tego, że to, co było w Rosji się nie powtórzy" - powiedział. "Mamy naprawdę sporą grupę, oczywiście Lewandowski jest fenomenalny, ale mamy też sporą grupę innych, choćby Zielińskiego naprawdę utalentowanych, doskonałych zawodników. Jest tylko pytanie, czy jest chemia, czy jest zespół. Jak jest zespół, to proszę państwa ta ambicja, że tylko wyjdziemy z grupy jest za mała" - mówił. "Jeżeli ci ludzie stworzą zespół to naprawdę będzie dobrze, ale czy stworzyli, tego nie potrafię powiedzieć" - dodał.

"Ponieważ w publikacjach naszych przeciwników, wrogów napisano, że ja zdołałem także obrazić Lewandowskiego. Dlaczego? Bo w pewnym momencie powiedziałem, że mam takie marzenie, żeby on grał w Legii Warszawa. Oczywiście to chodziło o to, żeby Polska miała potężne kluby, żeby Legia była takim klubem jak Bayern" - mówił. "To jest marzenie o tym, żeby Polska była bardzo dobra pod każdym względem, także w piłce nożnej, także w tej klubowej" - powiedział.