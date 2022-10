Prezes PiS: objęcie władzy przez opozycję oznacza głęboki kryzys polskiej demokracji

Objęcie władzy przez opozycję oznacza głęboki kryzys polskiej demokracji i polskiej praworządności, likwidację realnego pluralizmu medialnego, a także radykalne ograniczenie polityki społecznej - powiedział w niedzielę w Zamościu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na spotkaniu z mieszkańcami Zamościa Kaczyński stwierdził, że dziś demokracja jest kwestionowana. "Jeżeli nasi przeciwnicy już od dawna mówią, że w Polsce są dwa rodzaje obywateli: ci pełnoprawni, którzy mogą wybierać władzę i ci - tu zacytuję Tuska - którzy noszą moherowe berety, którzy może mogą brać udział w głosowaniach, ale już władzy nie mogą wybierać i jeżeli władza jest przez nich wybrana to w gruncie rzeczy jest nielegalna" - powiedział prezes PiS.

Jego zdaniem, jeśli opozycja wygra wybory "natychmiast zlikwidują demokrację". "Oni o tym właśnie mówią: że nigdy ta formacja (PiS), czy tego rodzaju formacja nie może już dojść do władzy. Oni to mówią" - podkreślił Kaczyński. "To jest zapowiedź powrotu do komunizmu i to komunizmu w tej wczesnej fazie, kiedy jeszcze jakaś opozycja polityczna istniała, to jest zapowiedź czegoś naprawdę niesłychanie groźnego" - dodał.

W ocenie Kaczyńskiego ze strony opozycji padają "nieustanne zapowiedzi represji". Prezes PiS stwierdził, że po wygranej opozycji "władzę w sądach przejmą ludzie, których związki z PO, czy KO są zupełnie oczywiste i nieukrywane". "Sądy będą miały jednostronny polityczny charakter, może nawet w większym stopniu niż w późnym komunizmie" - dodał.

"Warte bardzo mocnego powiedzenia jest to, że te rządy oznaczają głęboki kryzys polskiej demokracji i polskiej praworządności. Oznaczają także likwidację realnego pluralizmu medialnego" - oświadczył Kaczyński.

Zwracał także uwagę na skutki objęcia władzy przez opozycję w sferze społecznej. Jego zdaniem polityka społeczna, jaką obecnie prowadzi PiS ulegnie radykalnemu ograniczeniu, a nawet likwidacji.