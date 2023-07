Prezes PiS: obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu

Obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa - podkreślił w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. "My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom- zapewnił.

Wicepremier Kaczyński wziął udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim. Piknik jest częścią wakacyjnej części kampanii wyborczej PiS, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości.

Jak mówił Kaczyński, to co PiS obiecywało w 2015 r, kiedy doszło do władzy, realizowało. "Ktoś powie nie wszystko się udało, ale w życiu tak jest, że nie wszystko się udaje, nie każdy plan da się zrealizować od razu, a niektórych w ogóle nie udaje się zrealizować. Ale ogromna większość naszych planów została zrealizowana. My nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd. Jak powiedzieliśmy, że będą pieniądze dla rodzin, po 500 zł było. A za chwilę będzie już 800 zł na każde dziecko" - mówił prezes PiS.

Wskazał, że rząd PiS walczył i nadal walczy z inflacją "w interesie ogromnej większości Polaków, by nie doprowadzić do bezrobocia i do tego, by polskie dochody, tzw. PKB spadło, byśmy się cofnęli w rozwoju". Jak ocenił, te metody walki z inflacją sprawdziły się. "W Polsce PKB nie spadło, płace jeśli chodzi o siłę nabywczą nie spadły. Mamy bardzo niskie bezrobocie, w tej chwili najniższe w UE" - stwierdził Kaczyński.

"Zapewniam, że za parę miesięcy inflacja będzie już na zupełnie znośnym poziomie" - dodał.

"My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom. Bo co robił ten krzykacz Tusk, który nas nieustanie obraża, wrzeszczy, przeklina. On doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki. Na zimno się wykańczało Polskę, by nie padły stocznie niemieckie. My nigdy do czegoś takiego nie dopuściliśmy. My uważamy, że obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. I tak będziemy postępować" - podkreślił wicepremier.