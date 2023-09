Prezes PiS: oby nastąpiło przebudzenie i przyniosło reorientację europejskiej polityki

W społeczeństwach państw unijnych coraz wyraźniejsze symptomy zmian na lepsze. Oby jak najszybciej nastąpiło pełne przebudzenie i przyniosło reorientację europejskiej polityki – napisał w liście do uczestników 10. edycji konferencji „Śląski ład” prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jubileuszowa konferencja z cyklu "Śląski ład", zorganizowana w poniedziałek w Mysłowicach z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc oraz Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, odbywa się pod hasłem "Ład czy chaos? Dokąd zmierza, świat, Europa, Polska i Śląsk?".

Nawiązując do tytułu konferencji, w odczytanym na jej początku liście wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że o rozumieniu pojęć ładu i chaosu napisać można całe tomy. "W pewnym nienormatywnym ujęciu można by rzec, iż zwycięzca nie tylko pisze historię, ale też definiuje znaczenia i określa, jakie treści mieszczą się pod danymi określeniami" - wskazał.

Polityk przytoczył zdanie "L'ordre regne a Varsovie - Porządek panuje w Warszawie", wypowiedziane przez francuskiego dyplomatę po upadku powstania listopadowego, nadając mu współczesny kontekst. "Doskonale znamy te słowa. Śmiało można sobie wyobrazić, że podobna opinia, tyle że o Unii Europejskiej, a właściwie +nowej jej części+ padnie w Berlinie, gdyby Niemcom i ich akolitom udało się w sposób zasadniczy ograniczyć obecny zakres prawa weta - drogą łamania traktatów, rzecz jasna" - wyjaśnił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jego zdaniem wizja nowego ładu na naszym kontynencie, przedstawiona ostatniej wiosny na forum europarlamentu przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza oznacza - jak czytamy w liście - "praktyczne polityczne ubezwłasnowolnienie nienależących do starego jądra Unii państw członkowskich, poprzez likwidację zasady jednomyślności w dziedzinie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz w sferze podatkowej".

"Za tą koncepcją kryje się - jak można mniemać - jakaś forma powrotu do zacieśnionej współpracy z Rosją. Zakłada ona także postępującą ideologizację i radykalizację unijnego głównego nurtu, ucieleśnianą przez coraz głębsze brnięcie w neomarksistowskie szaleństwa polityki klimatycznej, migracyjnej oraz walki światopoglądowej. Istnieją w tym planie, podkreślmy, pewne wyłączenia i wyjątki, ale są one przeznaczone zasadniczo dla Niemców" - ocenił Jarosław Kaczyński.

"Dla nas, mówiąc najogólniej, ład czy też jego fundamenty wyrastają z trzech filarów naszej cywilizacji: tradycji filozofii greckiej, prawa rzymskiego i religii judeochrześcijańskiej. Dla nas tworzenie ładu europejskiego to polityka zdrowego rozsądku - taka, jaką na unijnych forach proponuje Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" - podkreślił prezes PiS.

Przytoczył niedawne wystąpienie europosła Ryszarda Legutki, który, parafrazując Hamleta, mówił w Parlamencie Europejskim: "Źle się dzieje w Unii Europejskiej (…). Jest więcej niestabilności, napięcia i niepewności, niż kiedykolwiek".

"Nie sposób się z tą diagnozą nie zgodzić. Mamy do czynienia z coraz szybszym oddalaniem się nie tylko od projektu unijnych ojców założycieli, ale także od tego, na co się zgodziliśmy, wchodząc do Unii 1 maja 2004 r." - uważa Kaczyński.

"Ale nie traćmy ducha. Jest nasza praca intelektualna i polityczna, są w społeczeństwach państw unijnych coraz wyraźniejsze symptomy zmian na lepsze. Oby takie pełne przebudzenie nastąpiło jak najszybciej i przyniosło reorientację europejskiej polityki. I tego, oprócz owocnych obrad, pragnę państwu przede wszystkim życzyć" - podsumował polityk.

Poniedziałkowa jubileuszowa konferencja "Śląski ład" jest podsumowaniem całego dotychczasowego cyklu spotkań pod takim tytułem. Na bazie intelektualnego i merytorycznego dorobku wcześniejszych debat uczestnicy spotkania zastanawiają się - jak podali organizatorzy - "nad optymalnymi rozwiązaniami rozwojowymi dla Śląska, Polski, Europy i świata".

Wśród uczestników konferencji są m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz prezydencki doradca Andrzej Zybertowicz.