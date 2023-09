Prezes PiS: od 8 lat idziemy drogą, która prowadzi do bezpiecznej przyszłości Polaków

Od 8 lat idziemy drogą w górę, która prowadzi do Polski silniej, do bezpiecznej przyszłości Polaków; taka Polska niektórym przeszkadza, stoi w poprzek ich politycznych celów - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wojewódzkiej w Szczecinie.

"Mamy dzisiaj w Polsce taką sytuację, którą jakoś można powiązać ze słowami naszego hymnu, chociaż oczywiście to jest daleka analogia. Tam była mowa o drodze do ojczyzny pod przewodem Dąbrowskiego. Tutaj chodzi o zupełnie inną drogę, ale też dla Polski ogromnie ważną - to jest taka droga w górę, którą idziemy od 8 lat, droga, która prowadzi do Polski naprawdę silniej, naprawdę bezpiecznej, do bezpiecznej przyszłości Polaków" - powiedział w Szczecinie Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, droga ta jest "stroma, a marsz na niej jest utrudniany". "Taka Polska niektórym przeszkadza, niektórym stoi jakby w poprzek ich planów, ich politycznych celów. I tak się niestety w historii źle złożyło, że tymi, którzy przeszkadzają są najczęściej nasi sąsiedzi, i to zarówno ze wschodu jak i z zachodu" - zaznaczył Kaczyński.

Jak dodał, inna trudność polega na tym, że "te dwa państwa mają bardzo rozbudowane wpływy, także wewnątrz naszego kraju". "I to jest ta wielka bieda. Nasi przeciwnicy polityczni nie są zwykłymi przeciwnikami, których każda partia rządząca w kraju demokratycznym musi mieć, bo to jest istota demokracji, że jest władza i jest opozycja i że opozycja krytykuje, a nawet atakuje władze" - powiedział Kaczyński.

Jak stwierdził, w Polsce "ten stan jest odmienny w złym tego słowa znaczeniu". "Te przeszkody są budowane bardzo często na skutek inspiracji zewnętrznej, która często jest wręcz zupełnie jawna, taka, co do której nie można mieć żadnych wątpliwości" - powiedział prezes PiS.

Nawiązał m.in. do sprawy rtęci w Odrze. "Te akcje, choć nie ma wątpliwości, że inspirowane spoza naszych granic, były przecież twardo realizowane przez naszych wewnętrznych politycznych przeciwników" - dodał Kaczyński.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę