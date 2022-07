Prezes PiS: Odmienność kulturowa narodów europejskich to wielka wartość, którą trzeba chronić

Odmienność kulturowa narodów europejskich to wielka wartość i wielkie bogactwo, które trzeba chronić - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał też na suwerenność jako podstawową wartość oraz na chrześcijańskie korzenie Europy.

Prezes PiS w piątek podczas spotkania w Płocku wskazał, że "jest problem, w którym się całkowicie różnimy z pewną częścią naszej opinii publicznej, no i oczywiście z częścią naszej sceny politycznej, tej, która jest konkurencyjna wobec nas".

"My uważamy, że powinniśmy być w Unii Europejskiej, że to nam generalnie rzecz biorąc bardzo pomaga, jest wspólny rynek, możliwość eksportu, możliwość przechodzenia różnego rodzaju technologii, inwestycji ułatwiona, ale wiemy, że w tym wszystkim musimy zachować to, co jest podstawową wartością. Wartością, która dla nas Polaków powinna być szczególnie cenna, bo mieliśmy bardzo trudną historię. Ta wartością jest suwerenne państwo" - powiedział.

Jak mówił tej suwerenności w żadnym wypadku nie należy sprzedawać, nie należy poddawać się jakimś marzeniom, które "coś tam ukrywają (...), o jakimś wspólnym narodzie europejskim, o tym, że to, co jest w tej chwili, to jest tylko jakiś moment w historii, a później będzie coś innego, lepszego". "Za tym po prostu ukrywają się dążenia do dominacji" - dodał.

Podkreślał, że UE "jest dobrym pomysłem, i ci, którzy ją tworzyli na pewno mieli jak najlepsze intencje (...), odwoływali się do idei chrześcijańskiej, nie przychodziło im do głowy, że Unia będzie nośnikiem lewackiej ideologii". "Powtarzam: nie lewicowej, a lewackiej" - dodał Kaczyński.

Stwierdził, że "kultura europejska, składająca się z kultur wielu narodów, które są różne, bardzo różne (...) ich odmienności, ich inne obyczaje, to jest wielka wartość, a nie coś, co należy zniszczyć, i to nie w imię jakiejś wielkiej idei, nie w imię ludzkości, a w nie interesów Niemiec i co najwyżej jeszcze Francji".

"To do niczego nie prowadzi i my się temu przeciwstawiamy. Nie w imię nacjonalizmu, nie w imię jakiś innych niedobrych, szkodliwych teorii, ale w imię najlepiej zrozumianego interesu i naszego i całej europejskiej wspólnoty, w imię po prostu dobrej przyszłości" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że kiedy Polska wchodziła do UE Sejm podjął zapomnianą - jak stwierdził - przez niektórych uchwałę o suwerenności kulturalnej Polski. "Ja ją przypominam i stwierdzam bardzo wyraźnie: my jesteśmy strażnikami tego, żeby nam obcych obyczajów, obcych mód nie narzucano" - powiedział szef PiS. "To nie jest żadne ograniczenie wolności, jak ktoś chce je wyznawać to oczywiście, ale nie wolno tego narzucać" - dodał.

Jak mówił, demokracja "ma różne odmiany, ale przede wszystkim ma pewien wspólny fundament - rzeczywisty szacunek do człowieka, do osoby ludzkiej", który został zbudowany na chrześcijaństwie. "Zachowując oczywiście tę wspaniałą, piękna polską tradycję tolerancji, w tym także tolerancji religijnej i nikomu tego nie narzucając mówimy jasno: my chcemy opierać polski porządek publiczny, polski porządek społeczny właśnie na tej idei, na tej tradycji" - powiedział prezes PiS.

"Chcemy być wolni. Nie chcemy by nas opiłowywano i nie chcemy w Polsce wojny religijnej, którą tutaj niektórzy proponują, ani żadnej wojny ideologicznej. My byśmy bardzo chcieli, żeby przyszedł taki dzień żeby w Polsce była władza i była opozycja, bo musi tak być w państwie demokratycznym" - dodał. Zaznaczył zarazem, że tak w demokracji jest, że ten, kto wygra wybory ten rządzi, że "powinna być dyskusja ostra", ale "nie oznacza, żeby robić wojnę". "A nasi przeciwnicy właśnie do tego dążą i właściwie to przez cały czas robią. My chcemy, żeby to się skończyło i mówimy to jasno" - powiedział Kaczyński.

Według niego, warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju, spokoju społecznego, dobrobytu i prawdziwej wolności, jest to, by w trudnych czasach kryzysu gospodarczego, wojny i pandemii Covid nie został podważany "kierunek wybrany w 2015 r.". "Że będziemy szli tą samą drogą, czyli że wybory na jesieni przyszłego roku - mam nadzieję, że to tak będzie, że to będzie na jesieni w terminie konstytucyjnym, i wszystko wskazuje, że tak będzie - że te wybory się skończą naszym sukcesem, naszym zwycięstwem" - powiedział szef PiS.