Prezes PiS: odpowiedzialność polityczna jest tam, gdzie mamy do czynienia z honorem; druga strona go nie ma

Odpowiedzialność polityczna funkcjonuje tam, gdzie mamy do czynienia z przyzwoitością, honorem. Druga strona żadnej przyzwoitości, ani żadnego honoru nie ma - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Zamościa.

Lider PiS pytany o to, czy istnieje odpowiedzialność polityków za słowa i czy będzie istniała, odpowiedział: "Ludzie, którzy zajmują się polityką, muszą przyjąć pewne reguły, które powinny być - zinternalizowane, czyli uwewnętrznione. Jeśli tego nie mają, to niestety tej odpowiedzialności politycznej jest bardzo niewiele. Trzeba ją tylko egzekwować tam, gdzie są do tego podstawy prawne, i gdzie jest też formacja, która chce, żeby te reguły działały".

"My tych, którzy dopuścili się czegoś złego, nie chronimy (...) My po prostu działamy konsekwentnie. Ktoś coś złego zrobił - czy to jest poseł, senator, to wyciągamy z tego wnioski. Ta druga strona tych reguł nie uznaje" - podkreślił Kaczyński.

Jak mówił, ich oponenci polityczni są "traktowani jako reprezentanci tradycji polskiej, tej związanej z honorem, z zasadami rycerskimi". "My - jako przedstawiciele tej tradycji, która z tego rodzaju wartościami nie miała nic wspólnego. Jest dokładnie odwrotnie na każdym poziomie, począwszy od różnego rodzaju porównań, które można uczynić między ludźmi stojącymi na czele tych partii" - wskazał.

"Odpowiedzialność polityczna tak naprawdę funkcjonuje tam, gdzie mamy do czynienia z jakąś przyzwoitością, honorem itd. Druga strona żadnej przyzwoitości, ani żadnego honoru nie ma" - ocenił prezes PiS.