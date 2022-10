Prezes PiS: ogłosili się opozycją totalną; są w stu proc. odpowiedzialni za podział społeczeństwa

Oni zaczęli kopać rowy, wlewać benzynę i podpalać, atakowali coraz ostrzej, ogłosili się opozycją totalną, są w stu procentach odpowiedzialni za ten podział w społeczeństwie - podkreślił w środę w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że PiS "będzie dążył do tego, co będzie naród jednoczyć".

Prezes PiS zapewnił w środę na spotkaniu w Radomiu (woj. mazowieckie), że "mimo wszystko marsz będzie kontynuowany", a jego ugrupowanie będzie dążyło do wszystkiego, co jednoczy naród. "Bo on jest dziś w sposób bardzo niedobry dla naszego funkcjonowania, ale także dla naszej przyszłości, podzielony. I to trzeba jasno i jednoznacznie powiedzieć, nie przez nas" - ocenił Kaczyński.

"Przypomnę jak to się zaczynało, jak było w roku 2005. (...) Myśmy wtedy mieli iść razem, razem zmieniać i wszyscy się razem zgadzali, że trzeba zmienić Polskę, trzeba odrzucić postkomunizm i budować IV RP" - wskazał prezes PiS. Jak dodał "później przyszły wybory prezydenckie, które wygraliśmy ku ich zdumieniu, a później parlamentarne, które też wygraliśmy, też ku ich zdumieniu".

"Wtedy nagle się okazało, że to wszystko była gra i kamuflaż. Cała ta opowieść o zmianie, o nowej Polsce, o IV RP, o odrzuceniu postkomunizmu, to był jeden wielki kamuflaż, jedno wielkie oszustwo. Za to faktem i prawdą było to, że oni jeszcze w momencie, kiedy te drugie wybory nie były rozstrzygnięte, ale już było widać, kto wygra, rozpoczęli bardzo ostry atak, który później zmienił się w coś trwałego" - mówił Kaczyński. Jego zdaniem był to atak "z wyraźnym i nieukrywanym celem, że nas zniszczą".

"I to jest to, co doprowadziło do tego głębokiego podziału. Przy okazji zniszczono kulturę polityczną przedtem z trudem się budującą i powiedzmy sobie, nie najwyższej jeszcze jakości. Ale jednak coś się budowało, coś się kształtowało. W pewnych sprawach można było być zjednoczonym, nawet z SLD" - wskazał prezes PiS.

W jego ocenie dopiero wówczas "oni zaczęli kopać rowy i jeszcze tam wlewać benzynę i podpalać, atakowali coraz ostrzej i atakują dzisiaj, ogłosili się opozycją totalną". "To oni są w stu procentach odpowiedzialni za ten podział" - podkreślił Kaczyński.