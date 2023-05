Prezes PiS: Ojczyzna musi być oparta o takie podstawy jak: suwerenność, wolność i równość Polaków

Ojczyzna, jeśli ma być czymś naprawdę pełnym, musi być oparta o pewne podstawy, które tkwią w naszej historii: tj. suwerenność, wolność i równość Polaków; dzisiaj sprawa równości jest sprawą aktualną - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas sobotniej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, prezes PiS zauważył, że jeśli chce się mówić o przyszłości i programie dla Polski, to trzeba przypomnieć sobie pojęcie fundamentalne dla każdego narodu, a szczególnie dla naszego narodu: tj. "patriotyzm".

Kaczyński przypomniał słowa swojego ś.p. brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że "musimy uczyć się nowego patriotyzmu". jak dodał, patriotyzm to "przywiązanie i miłość do ojczyzny". "Ale to jest coś, co musi prowadzić także do stałych postaw, do czynów, do działania, do pracy dla ojczyzny, do gotowości jej obrony, do wiary w tę ojczyznę, do chęci budowania jej siły, co dumy z tej ojczyzny" - wyliczał lider PiS.

"Ojczyzna, jeśli ma być czymś naprawdę pełnym, ma nas integrować, ma tworzyć i podtrzymywać trwanie narodu, musi być oparta o pewne podstawy, a te podstawy tkwią w naszej historii" - podkreślił. Jak dodał, już Wincenty Kadłubek bardzo dawno temu pisał, "że jeśli coś można powiedzieć o naszym narodzie, to to, że nigdy nie dał się ujarzmić".

Według Kaczyńskiego, podstawą wszystkiego, która musi być szczególnie podkreślana, jest suwerenność naszego narodu. "Suwerenność i wolność Polaków - to był taki nurt, taka nić, która przewijała się nieustannie od bardzo odległych wieków przez naszą historię" - mówił.

Dodał, że z czasem doszła jeszcze trzecia niezmiernie ważna sprawa. "Tą sprawą jest wolność i równość" - wskazał Kaczyński. "Początkowo to dotyczyło tylko stanu szlacheckiego. Ale to mamy na szczęście bardzo dawno za sobą. Dzisiaj sprawa równości jest sprawą aktualną i można powiedzieć sprawą do realizacji, bo doświadczenia może nawet więcej niż pierwszych lat po 1989 r., ale także i obecne doświadczenia pokazują nam, że jest to wielkie wyzwanie, ciągle trwające wielkie wyzwanie" - powiedział Kaczyński.