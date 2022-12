Prezes PiS: opowiadamy się za koncepcją UE, zakładającą ścisłą współpracę suwerennych państw

Polska powinna być w Unii Europejskiej, ale takiej, która zakłada ścisłą współpracę suwerennych państw i zaniechanie wojen; za taką koncepcją opowiada się Polska władza, za taką koncepcją my się opowiadamy w imię polskich interesów- mówił w sobotę w Legnicy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił o tym, że istnieje projekt, który odnosi się do Polski, choć ma szerszy charakter - projekt europejski. Jak podkreślał, jest "to zespół różnego rodzaju posunięć, pewien plan, który ma stworzyć nową sytuację na naszym kontynencie". Przekonywał, że to idea, którą kierują się dzisiejsze elity, szczególnie elity UE, a o istocie tego pomysłu mówił niedawno w Parlamencie Europejskim europoseł Ryszard Legutko.

Kaczyński podkreślał, że projekt europejski "to jest plan, który ma aspekty polityczne, gospodarcze i kulturowe".

Jeśli chodzi o aspekty polityczne - mówił lider PiS - "ten plan zakłada, że UE przekształci się w państwo europejskie". "Tego rodzaju zapowiedzi padały już wielokrotnie, ale tym razem, w tym czasie, w którym żyjemy, są już formułowane zupełnie wprost i to można powiedzieć z pewną szczerością, która kiedyś nie była spotykana". "A mianowicie dziś, a są to słowa obecnego kanclerza Niemiec, (Olafa) Scholza, wprost stwierdza się, że ten projekt ma prowadzić państwa, a na czele tego państwa siłą przywódczą tego państwa, motorem tego państwa, mają być Niemcy, to ma umożliwiać im odgrywanie roli w skali światowej" - powiedział.

Ocenił, że choć Niemcy kiedyś były wielkim mocarstwem światowym, to obecnie nim nie są, są natomiast ekonomicznie najsilniejszym państwem na naszym kontynencie.

"Ale jeśli rzeczywiście takie państwo by powstało, a Niemcy by zdołały ten plan Scholza zrealizować, to wtedy siła tego państwa byłaby już ogromna - także w skali światowej, byłaby porównywalna w skali PKB ze Stanami Zjednoczonymi - choć nieco niższa - i byłaby możliwość tworzenia także sił militarnych, które byłyby porównywalne z wielkimi mocarstwami, tymi prawdziwymi takimi jak USA czy Chiny, choć dziś oczywiście do tego daleko" - powiedział.

Ocenił, że dziś UE, jeśli by traktować ją jako podmiot o znaczeniu militarnym, jest słaba.

"I ten aspekt, jeśli spojrzeć na to od tej polskiej strony, dla nas najważniejszej, to jest droga do tego, by Polska przeszła taki proces (…) drogę od wyjścia spod buta rosyjskiego czy sowieckiego do wejścia pod but niemiecki, takie są realia" - mówił.

"Trzeba zadać sobie pytanie, czy tego rodzaju rozwiązanie Polakom się opłaca. Jeżeli spojrzeć na przykłady historyczne, na nasze własne dzieje, to można powiedzieć jedno: pod butem żyje się źle i zawsze jest to tak, że na tym się traci. Każdy naród, który nie jest w stanie podejmować decyzji, które go dotyczą, jest narodem po pierwsze traktowanym jako drugorzędne, a po drugie płaci za to pod każdym względem - począwszy od kultury, a skończywszy na aspektach ekonomicznych, bardzo wysoką cenę" - dodał lider PiS.

Zaznaczył, że mimo jego zdaniem Polska powinna być w UE. Jednak, jak mówił, są dwie koncepcje tej obecności - ta o której mówił, która, jak stwierdził, dominuje u europejskich elit - i inna koncepcja, która legła u podstaw utworzenia UE - ścisłej współpracy i zaniechania wojen suwerennych państw. "I za taką koncepcją opowiada się polska władza, za taką koncepcją my się opowiadamy w imię polskich interesów" - powiedział Kaczyński.